Фризит WIN 10 на ноуте - страница 2

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Maxim Kuznetsov:

пп 1) откажитесь по возможности от "жирных" продуктов. Диета, спорт - наше всё ! :-)  без шуток - всё, чего касается рука микрософт пытается взаимоинтегрироваться (не очень успешно) но зато появляются дикие "аппетиты" и тормоза в самых неожиданных местах. Рецепт - берите другой броузер, найдите альтернативу скайпу.

пп2) если не получается пп1, то страдайте :-)

современные программисты - пишущие  для винды  и собственно нанятые microsoft ом - давно не заботятся об производительности и оптимизации

сейчас задача писать быстро -выдав как можно быстрее - на гора  - кучу кода!

отсюда прожорливые продукты написанные по принципу: - памяти много - процессоры быстрые.

 
Yuriy Zaytsev:

современные программисты - пишущие  для винды  и собственно нанятые microsoft ом - давно не заботятся об производительности и оптимизации

сейчас задача писать быстро -выдав как можно быстрее - на гора  - кучу кода!

отсюда прожорливые продукты написанные по принципу: - памяти много - процессоры быстрые.


вот же руко*опы))

вот могут же,когда хотят

вес всей игрухи 96кб

https://ru.wikipedia.org/wiki/.kkrieger

.kkrieger — Википедия
.kkrieger — Википедия
  • ru.wikipedia.org
.kkrieger
[Удален]  
Vitalie Postolache:

Не, для этого есть куча специализированных форумов, посвящённых пользованию и администрированию форточек.

ага, только никто ниче не знает. Советы типа почистить историю браузера, изменить параметры электропитания для PCI express, переустановить браузер и прочая ерунда не помогает )
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