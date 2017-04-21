Фризит WIN 10 на ноуте - страница 2
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пп 1) откажитесь по возможности от "жирных" продуктов. Диета, спорт - наше всё ! :-) без шуток - всё, чего касается рука микрософт пытается взаимоинтегрироваться (не очень успешно) но зато появляются дикие "аппетиты" и тормоза в самых неожиданных местах. Рецепт - берите другой броузер, найдите альтернативу скайпу.
пп2) если не получается пп1, то страдайте :-)
современные программисты - пишущие для винды и собственно нанятые microsoft ом - давно не заботятся об производительности и оптимизации
сейчас задача писать быстро -выдав как можно быстрее - на гора - кучу кода!
отсюда прожорливые продукты написанные по принципу: - памяти много - процессоры быстрые.
современные программисты - пишущие для винды и собственно нанятые microsoft ом - давно не заботятся об производительности и оптимизации
сейчас задача писать быстро -выдав как можно быстрее - на гора - кучу кода!
отсюда прожорливые продукты написанные по принципу: - памяти много - процессоры быстрые.
вот же руко*опы))
вот могут же,когда хотят
вес всей игрухи 96кб
https://ru.wikipedia.org/wiki/.kkrieger
Не, для этого есть куча специализированных форумов, посвящённых пользованию и администрированию форточек.
ага, только никто ниче не знает. Советы типа почистить историю браузера, изменить параметры электропитания для PCI express, переустановить браузер и прочая ерунда не помогает )