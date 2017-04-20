Существует ли возможность отловить метод закрытия ордера?

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В моем понимании есть несколько типов закрытия ордеров:

  • TP
  • SL
  • BY Signal
  • BY Hands Trader

Наверное что то я не учитываю и есть еще какие то типы..... проблема в том, что ф-я OrderClose возращает лишь истиность операции

bool  OrderClose( 
   int        ticket,      // номер ордера 
   double     lots,        // количество лотов 
   double     price,       // цена закрытия 
   int        slippage,    // максимальное проскальзывание 
   color      arrow_color  // цвет 
   );

Скажите есть ли какая либо методика определения типа закрытия ордеров.

 
Александр Иванчук:

В моем понимании есть несколько типов закрытия ордеров:

  • TP
  • SL
  • BY Signal
  • BY Hands Trader

Наверное что то я не учитываю и есть еще какие то типы..... проблема в том, что ф-я OrderClose возращает лишь истиность операции

Скажите есть ли какая либо методика определения типа закрытия ордеров.


Используйте OnTradeTransaction с типом

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.


когда поймаете такую транзакции(TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD) можно будет выяснить более подробно тип сделки (запросом из истории сделок):

ENUM_DEAL_ENTRY

Идентификатор

Описание

DEAL_ENTRY_IN

Вход в рынок

DEAL_ENTRY_OUT

Выход из рынка

DEAL_ENTRY_INOUT

Разворот

DEAL_ENTRY_OUT_BY

Закрытие встречной позицией


 
 
Vladimir Karputov:

Используйте OnTradeTransaction с типом

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.


когда поймаете такую транзакции(TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD) можно будет выяснить более подробно тип сделки (запросом из истории сделок):

ENUM_DEAL_ENTRY

Идентификатор

Описание

DEAL_ENTRY_IN

Вход в рынок

DEAL_ENTRY_OUT

Выход из рынка

DEAL_ENTRY_INOUT

Разворот

DEAL_ENTRY_OUT_BY

Закрытие встречной позицией


 


Тут вероятно про четверку спрашивают. 
 
Uladzimir Kirychenka:

Тут вероятно про четверку спрашивают. 
Да спрашиваю именно про четверку
 
Александр Иванчук:
Да спрашиваю именно про четверку


Дабы не путать людей, по старому терминалу все вопросы задавайте в спец. разделе: MQL4 и MetaTrader 4 (23003).


Добавлено: перенёс.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Используйте OnTradeTransaction с типом

TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD

Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.

Это у Вас троллинг ненавязчивый такой? Вопрошающий говорит о функции

bool  OrderClose( 
   int        ticket,      // номер ордера 
   double     lots,        // количество лотов 
   double     price,       // цена закрытия 
   int        slippage,    // максимальное проскальзывание 
   color      arrow_color  // цвет 
   );

Она в MQL5 отсутствует, посмотрите справку. Или Вы как в том анекдоте, сначала рубят а потом считают. И вряд ли стоит, выдавая желаемое за действительность, обзывать MT4 - основной инструмент большинства трейдеров, старым терминалом.

[Удален]  
Александр Иванчук

В моем понимании есть несколько типов закрытия ордеров:

  • TP
  • SL
  • BY Signal
  • BY Hands Trader

Скажите есть ли какая либо методика определения типа закрытия ордеров.

Еще есть пятый вариант - закрыто советником по OrderClose()

Брокер добавляет к комментарию ордера в первых двух случаях  [tp]  и [sl]. Их отсутствие говорит о четвертом случае.

    Правый край истории счета

При закрытии советником, если в OrderClose()задан цвет стрелки, на графике появляются графические объекты.

А что брокер добавляет при закрытии по сигналу? Посмотрите и сообщите. Скорее всего, как в пятом варианте...

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