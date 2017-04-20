Существует ли возможность отловить метод закрытия ордера?
В моем понимании есть несколько типов закрытия ордеров:
- TP
- SL
- BY Signal
- BY Hands Trader
Наверное что то я не учитываю и есть еще какие то типы..... проблема в том, что ф-я OrderClose возращает лишь истиность операции
Скажите есть ли какая либо методика определения типа закрытия ордеров.
Используйте OnTradeTransaction с типом
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.
когда поймаете такую транзакции(TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD) можно будет выяснить более подробно тип сделки (запросом из истории сделок):
Идентификатор
Описание
DEAL_ENTRY_IN
Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT
Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT
Разворот
DEAL_ENTRY_OUT_BY
Закрытие встречной позицией
Используйте OnTradeTransaction с типом
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.
когда поймаете такую транзакции(TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD) можно будет выяснить более подробно тип сделки (запросом из истории сделок):
Идентификатор
Описание
DEAL_ENTRY_IN
Вход в рынок
DEAL_ENTRY_OUT
Выход из рынка
DEAL_ENTRY_INOUT
Разворот
DEAL_ENTRY_OUT_BY
Закрытие встречной позицией
Тут вероятно про четверку спрашивают.
Тут вероятно про четверку спрашивают.
Да спрашиваю именно про четверку
Дабы не путать людей, по старому терминалу все вопросы задавайте в спец. разделе: MQL4 и MetaTrader 4 (23003).
Добавлено: перенёс.
Используйте OnTradeTransaction с типом
TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD
Добавление сделки в историю. Осуществляется в результате исполнения ордера или проведения операций с балансом счета.
Это у Вас троллинг ненавязчивый такой? Вопрошающий говорит о функции
bool OrderClose( int ticket, // номер ордера double lots, // количество лотов double price, // цена закрытия int slippage, // максимальное проскальзывание color arrow_color // цвет );
Она в MQL5 отсутствует, посмотрите справку. Или Вы как в том анекдоте, сначала рубят а потом считают. И вряд ли стоит, выдавая желаемое за действительность, обзывать MT4 - основной инструмент большинства трейдеров, старым терминалом.
В моем понимании есть несколько типов закрытия ордеров:
- TP
- SL
- BY Signal
- BY Hands Trader
Скажите есть ли какая либо методика определения типа закрытия ордеров.
Еще есть пятый вариант - закрыто советником по OrderClose()
Брокер добавляет к комментарию ордера в первых двух случаях [tp] и [sl]. Их отсутствие говорит о четвертом случае.
Правый край истории счета
При закрытии советником, если в OrderClose()задан цвет стрелки, на графике появляются графические объекты.
А что брокер добавляет при закрытии по сигналу? Посмотрите и сообщите. Скорее всего, как в пятом варианте...
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В моем понимании есть несколько типов закрытия ордеров:
Наверное что то я не учитываю и есть еще какие то типы..... проблема в том, что ф-я OrderClose возращает лишь истиность операции
Скажите есть ли какая либо методика определения типа закрытия ордеров.