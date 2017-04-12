Скрипты
Добрый день! Есть ли бесплатные скрипты, которые выводят информацию отдельно на каждый график о профите за день, неделю и месяц? Нужен скрипт, который будет показывать на каждой валютной паре именно относящийся к ней инфо на этом графике.
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Evgen:
Добрый день! Есть ли бесплатные скрипты, которые выводят информацию отдельно на каждый график о профите за день, неделю и месяц? Нужен скрипт, который будет показывать на каждой валютной паре именно относящийся к ней инфо на этом графике.
Добрый день! Есть ли бесплатные скрипты, которые выводят информацию отдельно на каждый график о профите за день, неделю и месяц? Нужен скрипт, который будет показывать на каждой валютной паре именно относящийся к ней инфо на этом графике.
Есть индикатор а не скрипт, показывает накопленный профит по конкретному символу
Файлы:
iProfitShow.mq4 10 kb
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