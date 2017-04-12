Скрипты

Новый комментарий
 
Добрый день! Есть ли бесплатные скрипты, которые выводят информацию отдельно на каждый график о профите за день, неделю и месяц? Нужен скрипт, который будет показывать на каждой валютной паре именно относящийся к ней инфо на этом графике.
[Удален]  
Evgen:
Добрый день! Есть ли бесплатные скрипты, которые выводят информацию отдельно на каждый график о профите за день, неделю и месяц? Нужен скрипт, который будет показывать на каждой валютной паре именно относящийся к ней инфо на этом графике.


Есть индикатор а не скрипт, показывает накопленный профит по конкретному символу

Файлы:
iProfitShow.mq4  10 kb
Новый комментарий