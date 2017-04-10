Инсайдерская информация

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Практически вертикальное падение евро, а только потом публика узнает, о действиях ФРС о в ближайщембудущем избавления от баланса в триллионы долларов. Вот вам и ваш алготрейдинг теханализ трейдерскийнавык. Да все смеются над вами клиенты психбольницы.
 
Erkebulan Elubaev:
Практически вертикальное падение евро, а только потом публика узнает, о действиях ФРС о в ближайщембудущем избавления от баланса в триллионы долларов. Вот вам и ваш алготрейдинг теханализ трейдерскийнавык. Да все смеются над вами клиенты психбольницы.

На мой взгляд, как раз теханализ и говорил о том, что евро пойдет вниз. И народ очень некисло нажился на этом падении.

Пусть клиенты психбольниц смеются дальше.

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George Merts:

На мой взгляд, как раз теханализ и говорил о том, что евро пойдет вниз. И народ очень некисло нажился на этом падении.

Пусть клиенты психбольниц смеются дальше.


Факты пожалуйста в студию о том что народ разбогател или это пустой треп пациента.. 
 
Erkebulan Elubaev:

Факты пожалуйста в студию о том что народ разбогател или это пустой треп пациента.. 

Да понятное дело, пустой треп.

Я не сказал "разбогател", я сказал "нажился". Лично я - из просада вышел.

 
Erkebulan Elubaev:
Практически вертикальное падение евро, а только потом публика узнает, о действиях ФРС о в ближайщембудущем избавления от баланса в триллионы долларов. Вот вам и ваш алготрейдинг теханализ трейдерскийнавык. Да все смеются над вами клиенты психбольницы.

Это ты о пятничном падении евро?
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Дмитрий:

Это ты о пятничном падении евро?

Нет, на weekly. 
 
Erkebulan Elubaev:
Практически вертикальное падение евро, а только потом публика узнает, о действиях ФРС о в ближайщембудущем избавления от баланса в триллионы долларов. Вот вам и ваш алготрейдинг теханализ трейдерскийнавык. Да все смеются над вами клиенты психбольницы.


ВЫ об этом ?
Падение Евро 10

или об этом ;) ?

;).. так почему не заработать ;) ))))))))))) А Вы все смейтесь дальше ))))))))).

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Vladyslav Goshkov:


ВЫ об этом ?

или об этом ;) ?

;).. так почему не заработать ;) ))))))))))) А Вы все смейтесь дальше ))))))))).


К чему это старье у меня нет машины времени.
 
Erkebulan Elubaev:

К чему это старье у меня нет машины времени.


Это с текущего графика - на даты и цены посмотрите. А Вам что, кто-то что-то предлагает ;) ? )))))))))))))))  Это ответ на Ваш косвенный вопрос о возможностях ТА ;)

 
Erkebulan Elubaev:

К чему это старье у меня нет машины времени.

На счёт инсайда могу поспорить. Дело в том что перед выходом Важных новостей, рынок формирует предпосылки к росту или падению, в зависимости от ожидания рынка на выходящую новость. Скорее всего рынок угадал саму новость и реакцию на него, вот и началось движение до выхода новости. Но бывает и так что рынок формирует предпосылку, а новость выходит диаметрально противоположная, тогда происходит сломление тенденции и рынок неожиданно разворачивается, так что как то так. А говорить про инсайд как то не уместно. Хотя может кто то что то да и знал....
 
Mihail Marchukajtes:

На счёт инсайда могу поспорить. Дело в том что перед выходом Важных новостей, рынок формирует предпосылки к росту или падению, в зависимости от ожидания рынка на выходящую новость. Скорее всего рынок угадал саму новость и реакцию на него, вот и началось движение до выхода новости. Но бывает и так что рынок формирует предпосылку, а новость выходит диаметрально противоположная, тогда происходит сломление тенденции и рынок неожиданно разворачивается, так что как то так. А говорить про инсайд как то не уместно. Хотя может кто то что то да и знал....


Совершенно верно. На последнем скрине - часовка, видна шпилька, которая "снесла стоп", ну должна была бы..... а если посмотреть подробней что-же там произошло, то можно увидеть начало движения и насколько оно было устойчивым: пятница 15-00

Дальше было падение - уже не буду скринить..... Так, что в данном случае рынок направление сформировал несколько ранее.

К сожалению, надо отметить, что так не всегда происходит. 

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