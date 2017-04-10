Инсайдерская информация
- От теории к практике. Часть 2
- [архив c 17.03.2008] Юмор [архив по 28.04.2012]
- "Чудесный", "цифровой" индикатор "группового" движения
Практически вертикальное падение евро, а только потом публика узнает, о действиях ФРС о в ближайщембудущем избавления от баланса в триллионы долларов. Вот вам и ваш алготрейдинг теханализ трейдерскийнавык. Да все смеются над вами клиенты психбольницы.
На мой взгляд, как раз теханализ и говорил о том, что евро пойдет вниз. И народ очень некисло нажился на этом падении.
Пусть клиенты психбольниц смеются дальше.
На мой взгляд, как раз теханализ и говорил о том, что евро пойдет вниз. И народ очень некисло нажился на этом падении.
Пусть клиенты психбольниц смеются дальше.
Факты пожалуйста в студию о том что народ разбогател или это пустой треп пациента..
Факты пожалуйста в студию о том что народ разбогател или это пустой треп пациента..
Да понятное дело, пустой треп.
Я не сказал "разбогател", я сказал "нажился". Лично я - из просада вышел.
Практически вертикальное падение евро, а только потом публика узнает, о действиях ФРС о в ближайщембудущем избавления от баланса в триллионы долларов. Вот вам и ваш алготрейдинг теханализ трейдерскийнавык. Да все смеются над вами клиенты психбольницы.
Это ты о пятничном падении евро?
Это ты о пятничном падении евро?
Нет, на weekly.
Практически вертикальное падение евро, а только потом публика узнает, о действиях ФРС о в ближайщембудущем избавления от баланса в триллионы долларов. Вот вам и ваш алготрейдинг теханализ трейдерскийнавык. Да все смеются над вами клиенты психбольницы.
ВЫ об этом ?
или об этом ;) ?
;).. так почему не заработать ;) ))))))))))) А Вы все смейтесь дальше ))))))))).
ВЫ об этом ?
или об этом ;) ?
;).. так почему не заработать ;) ))))))))))) А Вы все смейтесь дальше ))))))))).
К чему это старье у меня нет машины времени.
К чему это старье у меня нет машины времени.
Это с текущего графика - на даты и цены посмотрите. А Вам что, кто-то что-то предлагает ;) ? ))))))))))))))) Это ответ на Ваш косвенный вопрос о возможностях ТА ;)
К чему это старье у меня нет машины времени.
На счёт инсайда могу поспорить. Дело в том что перед выходом Важных новостей, рынок формирует предпосылки к росту или падению, в зависимости от ожидания рынка на выходящую новость. Скорее всего рынок угадал саму новость и реакцию на него, вот и началось движение до выхода новости. Но бывает и так что рынок формирует предпосылку, а новость выходит диаметрально противоположная, тогда происходит сломление тенденции и рынок неожиданно разворачивается, так что как то так. А говорить про инсайд как то не уместно. Хотя может кто то что то да и знал....
На счёт инсайда могу поспорить. Дело в том что перед выходом Важных новостей, рынок формирует предпосылки к росту или падению, в зависимости от ожидания рынка на выходящую новость. Скорее всего рынок угадал саму новость и реакцию на него, вот и началось движение до выхода новости. Но бывает и так что рынок формирует предпосылку, а новость выходит диаметрально противоположная, тогда происходит сломление тенденции и рынок неожиданно разворачивается, так что как то так. А говорить про инсайд как то не уместно. Хотя может кто то что то да и знал....
Совершенно верно. На последнем скрине - часовка, видна шпилька, которая "снесла стоп", ну должна была бы..... а если посмотреть подробней что-же там произошло, то можно увидеть начало движения и насколько оно было устойчивым: пятница 15-00
Дальше было падение - уже не буду скринить..... Так, что в данном случае рынок направление сформировал несколько ранее.
К сожалению, надо отметить, что так не всегда происходит.
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