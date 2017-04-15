Результаты тестов на хэджевом и неттинг счетах отличаются - страница 2

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Vyacheslav Kornev:


 у меня, наверно, косячный тестер на маке.  


при загруженном архиве котировок, за то же время  на пятизнаке моделируется в разы меньше тиков, чем на четырехзнаке.


у каждого брокера и платформы у этих брокеров -цены могут серьёзно отличаться-сам столкнулся...


 
Скорее всего разница именно в ММ - если есть доливки или разнонаправленные входы - понятное дело, один и тот же советник будет давать существенно различные результаты при неттинге и хедже.
 
George Merts:
Скорее всего разница именно в ММ - если есть доливки или разнонаправленные входы - понятное дело, один и тот же советник будет давать существенно различные результаты при неттинге и хедже.
ММ одинаковый, с той разницей что на ннетинг одна общая позиция получается, на хэджевом - отдельные позиции.
И ММ никак не может повлиять  на кол-во сделок: всего, прибыльных и убыточных, депо в обоих случая одинаковые и с большим запасом
 
Igor Yeremenko:
ММ одинаковый, с той разницей что на ннетинг одна общая позиция получается, на хэджевом - отдельные позиции.

Так еще отличаются эквити и баланс:

Equity_Netting != Equity_Hedge, Balance_Netting != Balance_Hedge.

 
Igor Yeremenko:

Всем привет, тут такая тема

Товарищи опытные роботостроители, подскажите по результатам тестов.

Есть робот/EA, работа которого не зависит от типа счета (хэджевый или неттинг), т.е. входы, выходы, объем позиций полностью идентичны

При тестировании на хэджевом и неттинг счетах результаты значительно отличаются, см архив с отчетами в аттаче

Входные параметры и условия тестирования абсолютно одинаковые:

  • торговый инструмент (валюта)
  • таймфрейм и период/продолжительность тестирования
  • брокер
  • ММ: начальный депозит, плечо и размер лота
  • условия входа и выхода
  • режим тестирования: реальные тики, задержка (ноль) и тд

КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?


Элементарно. Если неттинг логика перед отправкой позы сначала сама всё собирает у себя в голове а потом выводит итоговую позу, то уже налицо экономия как минимум на спреде.

Далее при наличии разнонаправленных позиций и переходе через ночь, различие на свопах

Опять при разнонаправленных сделках различие на марже и как вариант на хедже что нить может быть закрыто по стопауту, а на неттинге некоторое время ещё прокатит - как пример алгоритм неваляшка на неттинге и на хедже.
наверняка ещё что то есть. Это то что сразу вспомнилось из прошлого опыта.

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