Результаты тестов на хэджевом и неттинг счетах отличаются - страница 2
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у меня, наверно, косячный тестер на маке.
при загруженном архиве котировок, за то же время на пятизнаке моделируется в разы меньше тиков, чем на четырехзнаке.
у каждого брокера и платформы у этих брокеров -цены могут серьёзно отличаться-сам столкнулся...
Скорее всего разница именно в ММ - если есть доливки или разнонаправленные входы - понятное дело, один и тот же советник будет давать существенно различные результаты при неттинге и хедже.
И ММ никак не может повлиять на кол-во сделок: всего, прибыльных и убыточных, депо в обоих случая одинаковые и с большим запасом
ММ одинаковый, с той разницей что на ннетинг одна общая позиция получается, на хэджевом - отдельные позиции.
Так еще отличаются эквити и баланс:
Equity_Netting != Equity_Hedge, Balance_Netting != Balance_Hedge.
Всем привет, тут такая тема
Товарищи опытные роботостроители, подскажите по результатам тестов.
Есть робот/EA, работа которого не зависит от типа счета (хэджевый или неттинг), т.е. входы, выходы, объем позиций полностью идентичны
При тестировании на хэджевом и неттинг счетах результаты значительно отличаются, см архив с отчетами в аттаче
Входные параметры и условия тестирования абсолютно одинаковые:
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Элементарно. Если неттинг логика перед отправкой позы сначала сама всё собирает у себя в голове а потом выводит итоговую позу, то уже налицо экономия как минимум на спреде.
Далее при наличии разнонаправленных позиций и переходе через ночь, различие на свопах
Опять при разнонаправленных сделках различие на марже и как вариант на хедже что нить может быть закрыто по стопауту, а на неттинге некоторое время ещё прокатит - как пример алгоритм неваляшка на неттинге и на хедже.
наверняка ещё что то есть. Это то что сразу вспомнилось из прошлого опыта.