как в тестере стратегий протестировать советник на w1 и mn
подскажите пожалуйста как в тестере стратегий протестировать советник на w1 и mn?
Sergey Ponomarev:
подскажите пожалуйста как в тестере стратегий протестировать советник на w1 и mn?
подскажите пожалуйста как в тестере стратегий протестировать советник на w1 и mn?
Переходите на МТ5 , мт5 полностью перекрывает функционал мт4
А возможности у мт5 выше
Yuriy Zaytsev:
Переходите на МТ5 , мт5 полностью перекрывает функционал мт4
Переходите на МТ5 , мт5 полностью перекрывает функционал мт4
А возможности у мт5 выше
спасибо :) в мт4 почему нельзя сделать было этого?)
Sergey Ponomarev:старый - вымирает
спасибо :) в мт4 почему нельзя сделать было этого?)
спасибо :) в мт4 почему нельзя сделать было этого?)
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