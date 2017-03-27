как в тестере стратегий протестировать советник на w1 и mn

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подскажите пожалуйста как в тестере стратегий протестировать советник на w1 и mn?
 
Sergey Ponomarev:
подскажите пожалуйста как в тестере стратегий протестировать советник на w1 и mn?

Переходите на МТ5 ,  мт5 полностью перекрывает функционал мт4

А  возможности  у мт5 выше

 
Yuriy Zaytsev:

Переходите на МТ5 ,  мт5 полностью перекрывает функционал мт4

А  возможности  у мт5 выше


спасибо :) в мт4 почему нельзя сделать было этого?)
 
Sergey Ponomarev:

спасибо :) в мт4 почему нельзя сделать было этого?)
старый - вымирает
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