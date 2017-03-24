Можно ли сделать отправку алерта на емайл от индикатора, который только выдаёт алерты в терминале
Alexandr Shein:
Здравствуйте.
Подскажите можно ли сделать отправку алерта на емайл от индикатора, который только выдаёт алерты в терминале и не умеет самостоятельно отправлять емайл уведомления?
Код индикатора закрытый без исходника, поправить внутри ни чего не получится.
Жду ваших комментариев.
Можно.
Написать другой индикатор который будет читать буферы исходника и при нужном условии отправлять хоть чёрта куда попало из доступных адресов.
Alexandr Shein:
А может есть готовый, который читает Alert из вкладки Experts и пересылает их на почту?
А может есть готовый, который читает Alert из вкладки Experts и пересылает их на почту?
Из вкладки Experts никакой не читает.
Если нет исходного кода индикатора, то вариант только один.
Готовый может и есть, но в нём другой индикатор будет прописан, могут быть другие номера буферов и другие условия этого самого алерта.
Alexandr Shein:Можно с помощью DLL.
А может есть готовый, который читает Alert из вкладки Experts и пересылает их на почту?
А может есть готовый, который читает Alert из вкладки Experts и пересылает их на почту?
Да, на DLL.
Года 1.5 назад гамнокодил (не просто считывает данные с SysListView32 , но и проверяет их целостность, так как не факт что между чтениями ячеек с логом туда не добавлятся новые данные).
Все должно прекрасно работать и сейчас, но нужно тестить.
Если интересует решение - цена вопроса 100$ через фриланс - https://www.mql5.com/ru/job.
Года 1.5 назад гамнокодил (не просто считывает данные с SysListView32 , но и проверяет их целостность, так как не факт что между чтениями ячеек с логом туда не добавлятся новые данные).
Все должно прекрасно работать и сейчас, но нужно тестить.
Если интересует решение - цена вопроса 100$ через фриланс - https://www.mql5.com/ru/job.
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Здравствуйте.
Подскажите можно ли сделать отправку алерта на емайл от индикатора, который только выдаёт алерты в терминале и не умеет самостоятельно отправлять емайл уведомления?
Код индикатора закрытый без исходника, поправить внутри ни чего не получится.
Жду ваших комментариев.