Таблица всех сделок

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Таблица всех сделок в стакане на биржевых данных может сейчас использоваться в тестере в советнике? Например индикатор дельта бид аск будет тестироваться на истории?
 
Aleksandr Nekrasov:
Таблица всех сделок в стакане на биржевых данных может сейчас использоваться в тестере в советнике? Например индикатор дельта бид аск будет тестироваться на истории?

 

Стакан не учитывается - только тики...
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-Aleks-:

 

Стакан не учитывается - только тики...

ну понятно стакан это заявки я имел ввиду это в тестере можно прогнать? 
 
Aleksandr Nekrasov:

ну понятно стакан это заявки я имел ввиду это в тестере можно прогнать? 

Стакана нет в тестере, следовательно этих данных нет.
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