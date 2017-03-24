Таблица всех сделок
Таблица всех сделок в стакане на биржевых данных может сейчас использоваться в тестере в советнике? Например индикатор дельта бид аск будет тестироваться на истории?
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Aleksandr Nekrasov:
Таблица всех сделок в стакане на биржевых данных может сейчас использоваться в тестере в советнике? Например индикатор дельта бид аск будет тестироваться на истории?
Таблица всех сделок в стакане на биржевых данных может сейчас использоваться в тестере в советнике? Например индикатор дельта бид аск будет тестироваться на истории?
Стакан не учитывается - только тики...
-Aleks-:
Стакан не учитывается - только тики...
ну понятно стакан это заявки я имел ввиду это в тестере можно прогнать?
Aleksandr Nekrasov:
ну понятно стакан это заявки я имел ввиду это в тестере можно прогнать?
ну понятно стакан это заявки я имел ввиду это в тестере можно прогнать?
Стакана нет в тестере, следовательно этих данных нет.
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