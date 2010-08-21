Веселый баг
Обычно я работаю только с одним чартом - оказывается что в этом случае нигде не указан символ и таймфрейм. В МТ4 был надпис в левом ввехнем угле чарта - символ, таймфрейм и OHLC. В МТ5 - ничего!
F8 [показывать OHLC]
Не это имел ввиду. Вот МТ4:
Вот и МТ5:
Конечно, можно смотреть на заголовка терминала, но я привик к чартным надписем.
Все - нашел!Только непонятно почему не включено по дефаулт!
А пропробовать исполнить то что посоветовали немогём ?
Нажмите при открытом чарте конпку F8 эта манипуляция откроет вкладку свойст чарта, выберите из трёх (Общие,Показывать,Цвета) раздел Показывать,
в открывшемся окне на самом верху установите галочку на против [показывать OHLC] и будет вам счастье.
