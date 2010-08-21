Веселый баг

Обычно я работаю только с одним чартом - оказывается что в этом случае нигде не указан символ и таймфрейм. В МТ4 был надпис в левом ввехнем угле чарта - символ, таймфрейм и OHLC. В МТ5 - ничего!

 
Itso:

F8 [показывать OHLC]
 
Urain:
F8 [показывать OHLC]

Не это имел ввиду. Вот МТ4:

 

Вот и МТ5:

 

Конечно, можно смотреть на заголовка терминала, но я привик к чартным надписем.

 

Все - нашел!Только непонятно почему не включено по дефаулт! 

 
Itso:

Нет это. Вам ответили про то, про что и спрашивали. Опция OHLC в диалоге свойств окна.
 
Itso:

А пропробовать исполнить то что посоветовали немогём ?

Нажмите при открытом чарте конпку F8 эта манипуляция откроет вкладку свойст чарта, выберите из трёх (Общие,Показывать,Цвета) раздел Показывать,

в открывшемся окне на самом верху установите галочку на против [показывать OHLC] и будет вам счастье.

