Сделал советник на определенную пару EURUSD ! модератор не пропускает . - страница 3
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Достаточно сделать так
Достаточно сделать так
счас будут спорить.... ;)
Зачем-же спорить, если работает по одной паре, а по второй не работает, значит нужно проверить всего одно значение, и не постоянное значение со всего набора "tick_value", поэтому достаточно только одной проверки :)
Ну тогда получалась-бы ошибка и на евро/долл, а так то её нет.
sl=0; ...tick_value/(risk/(sl...
Хах, ну можно и спорить, чего делать не хочется в воскресенье)
Признаю, ваш вариант универсальный в этом плане.
Хах, ну можно и спорить, чего делать не хочется в воскресенье)
Признаю, ваш вариант универсальный в этом плане.
Формула просто не упрощена. Повторное деление - это умножение.
В конечном итоге будет Ваш вариант, но формула чуток другая.
в знаменателе, Вы имели ввиду...
Знаменатель и делитель это одно и тоже.
Знаменатель и делимое это одно и тоже.