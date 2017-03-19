Сделал советник на определенную пару EURUSD ! модератор не пропускает . - страница 3

Новый комментарий
 

Достаточно сделать так

if(tick_value==0) return;
double lots_=NDVD(1.0/(tick_value/(risk/(sl/_Point))));
 
Vitaly Muzichenko:

Достаточно сделать так

счас будут спорить.... ;)
 
Renat Akhtyamov:
счас будут спорить.... ;)
Зачем-же спорить, если работает по одной паре, а по второй не работает, значит нужно проверить всего одно значение, и не постоянное значение со всего набора "tick_value", поэтому достаточно только одной проверки :)
 
Vitaly Muzichenko:
Зачем-же спорить, если работает по одной паре, а по второй не работает, значит нужно проверить всего одно значение, и не постоянное значение со всего набора "tick_value", поэтому достаточно только одной проверки :)

risk=0;
...tick_value/risk...
 
Renat Akhtyamov:

Ну тогда получалась-бы ошибка и на евро/долл, а так то её нет, значит risk уже по-умолчанию не "0".
 
Vitaly Muzichenko:
Ну тогда получалась-бы ошибка и на евро/долл, а так то её нет.
sl=0;
...tick_value/(risk/(sl...
 
Renat Akhtyamov:

Хах, ну можно и спорить, чего делать не хочется в воскресенье)

Признаю, ваш вариант универсальный в этом плане.

 
Vitaly Muzichenko:

Хах, ну можно и спорить, чего делать не хочется в воскресенье)

Признаю, ваш вариант универсальный в этом плане.

Формула просто не упрощена. Повторное деление - это умножение.

В конечном итоге будет Ваш вариант, но формула чуток другая.

 
Renat Akhtyamov:

в знаменателе, Вы имели ввиду...


Знаменатель и делитель это одно и тоже. 
 
Evgeny Belyaev:

Знаменатель и делимое это одно и тоже. 
делитель, ок
1234
Новый комментарий