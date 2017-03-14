Не работает оптимизация - страница 2

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Пока гружу историю по RTS Splice...
 
Вроде бы такая простая вещь, как оптимизация. А не работает. Вроде бы уже и код проверил. И всё по гайдам написано. А нет..
 
Fresto:
Вроде бы такая простая вещь, как оптимизация. А не работает. Вроде бы уже и код проверил. И всё по гайдам написано. А нет..


Выставьте начальную дату не 2012 год, а 2016 - видно Ваш ПК просто долго подготавливает торговое окружение для тестера. А торговля на RTS Splice, сервер 

2017.03.14 11:09:06.200 RTS Splice,M30 (Open-Broker): every tick generating

идёт и вполне успешно:

RTS Splice

и‌ режим генерации тиков "Все тики", вместо "Реальные тики".

 
Vladimir Karputov:


Выставьте начальную дату не 2012 год, а 2016 - видно Ваш ПК просто долго подготавливает торговое окружение для тестера. А торговля на RTS Splice, сервер 

идёт и вполне успешно:

и‌ режим генерации тиков "Все тики", вместо "Реальные тики".


Вряд ли. Потому что советник из готовых примеров прогоняет быстро и всё четко. Попробую конечно переустановить программу. Пока еще начало дня, нервов много, можно пробовать разное :) Спасибо за проверку, теперь буду выяснять, в чем дело.
 
Поставил в итоге оптимизацию за 2 месяца на 15 минутном таймфрейме с быстрой генетической, оказывается она просто не может прогружать столько. Очень медленно даже на 2 месяцах работает, хотя компьютер очень мощный. 
 
Fresto:
Поставил в итоге оптимизацию за 2 месяца на 15 минутном таймфрейме с быстрой генетической, оказывается она просто не может прогружать столько. Очень медленно даже на 2 месяцах работает, хотя компьютер очень мощный. 

Режим генерации тиков какой? Реальные тики? Если "Реальные тики" - тогда Вы должны сами понимать на что подписываетесь :).
 
Vladimir Karputov:

Режим генерации тиков какой? Реальные тики? Если "Реальные тики" - тогда Вы должны сами понимать на что подписываетесь :).

Думал реальные, но оставил просто Все Тики - это ведь стандартный тип генерации?
 
Vladimir Karputov:

Режим генерации тиков какой? Реальные тики? Если "Реальные тики" - тогда Вы должны сами понимать на что подписываетесь :).

Просто это странно, потому что на аналогичной программе в TsLab такой же советник(скрипт) оптимизируется от силы 4 минуты на 6-7-8 лет с таймфреймом 15-30-60.
 
Fresto:

Просто это странно, потому что на аналогичной программе в TsLab такой же советник(скрипт) оптимизируется от силы 4 минуты на 6-7-8 лет с таймфреймом 15-30-60.

Ну тогда просто сравните качество моделирования тиков. Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5
  • 2010.05.21
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
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