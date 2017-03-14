Не работает оптимизация - страница 2
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Вроде бы такая простая вещь, как оптимизация. А не работает. Вроде бы уже и код проверил. И всё по гайдам написано. А нет..
Выставьте начальную дату не 2012 год, а 2016 - видно Ваш ПК просто долго подготавливает торговое окружение для тестера. А торговля на RTS Splice, сервер
идёт и вполне успешно:
и режим генерации тиков "Все тики", вместо "Реальные тики".
Выставьте начальную дату не 2012 год, а 2016 - видно Ваш ПК просто долго подготавливает торговое окружение для тестера. А торговля на RTS Splice, сервер
идёт и вполне успешно:
и режим генерации тиков "Все тики", вместо "Реальные тики".
Вряд ли. Потому что советник из готовых примеров прогоняет быстро и всё четко. Попробую конечно переустановить программу. Пока еще начало дня, нервов много, можно пробовать разное :) Спасибо за проверку, теперь буду выяснять, в чем дело.
Поставил в итоге оптимизацию за 2 месяца на 15 минутном таймфрейме с быстрой генетической, оказывается она просто не может прогружать столько. Очень медленно даже на 2 месяцах работает, хотя компьютер очень мощный.
Режим генерации тиков какой? Реальные тики? Если "Реальные тики" - тогда Вы должны сами понимать на что подписываетесь :).
Режим генерации тиков какой? Реальные тики? Если "Реальные тики" - тогда Вы должны сами понимать на что подписываетесь :).
Думал реальные, но оставил просто Все Тики - это ведь стандартный тип генерации?
Режим генерации тиков какой? Реальные тики? Если "Реальные тики" - тогда Вы должны сами понимать на что подписываетесь :).
Просто это странно, потому что на аналогичной программе в TsLab такой же советник(скрипт) оптимизируется от силы 4 минуты на 6-7-8 лет с таймфреймом 15-30-60.
Просто это странно, потому что на аналогичной программе в TsLab такой же советник(скрипт) оптимизируется от силы 4 минуты на 6-7-8 лет с таймфреймом 15-30-60.
Ну тогда просто сравните качество моделирования тиков. Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5