Непонятка с метаэдитором - страница 2
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Ваш абсолютно правильный UCS-2 не всеми редакторами/сервисами нормально распознается.
Но и неудобство не критичное — один раз конвертируешь все файлы в UTF-8, и нормально работаешь.
Наверно это на мои слова идет намек: яко-бы назвал стандартный unicode устаревшим. Я этого не говорил. Было сказано, что устаревшим является стандарт UCS-2. МетаЕдитор сохраняет, насколько я понимаю, в UTF-16. А почему Notepad++ распознает его как UCS-2, я не знаю. UTF-8 - более практичный, ИМХО. В любом случае можно было выбирать кодировку более интеллектуально. Например, у меня все файлы в 2 раза увеличиваются только из-за того, что в шапке присутствует символ копирайта (он, и не только он - имеет стандартный код во всех windows кодировках).
Символ копирайта - это тот самый R в кружочке, или Вы имеете ввиду спецпараметр ?
Попробуйте совместить недоEditor c Notepad++
Я уже не первые 5 лет использую подсветку синтаксиса MQL4 в Notepad++. На форуме MQL4 (когда он ещё был самостоятельной единицей) неоднократно выкладывал свои файлы настроек Notepad++ как для подсветки синтаксиса, так и для автозавершения строк.
Кстати, раз уже зашёл разговор об этом, в указанном Вами посте некий Vitaly Muzichenko говорит: "Муторно правда использовать и Notepad не умеет компилировать)...". К счастью, тут он не совсем прав - в Notepad++ можно прописать путь к метаэдитору и задействуя горячие клавиши производить компиляцию из самого Notepad++. Я ранее это делал. Сейчас уже не помню как.
У меня тут завалялся русский хелп по Notepad++. Приложил его к этому посту. Моож нужно кому...
А, во, ещё в 2012 году выкладывал народу подсветку синтаксиса https://www.mql5.com/ru/forum/141406#comment_3579783
Я все ваши посты перечитал ещё до того, как дать первый ответ, и подсветку видел.
Уй как хорошо, может вспомните как прописывается путь к метаэдитору в Notepad++ ?
Ага, нашёл свой же пост по прописке пути к компилятору. https://www.mql5.com/ru/forum/120538/page24#comment_3190323
К сожалению, файл metalang.exe в новой версии терминала МТ4 отсутствует :(
Так что нажатие F6 для нас больше не сработает. :(
Уй как хорошо, может вспомните как прописывается путь к метаэдитору в Notepad++ ?
Не знаю о чём вы, Я использую его в том виде, по ссылке которую вам дал, там есть хелп и пару файлов. Открываю файл .mq и его редактирую в Notepad++, после этого компилирую в недоэдиторе, там код меняется на ходу.
Символ копирайта - это тот самый R в кружочке, или Вы имеете ввиду спецпараметр ?
Символ копирайта - это символ копирайта - ©.