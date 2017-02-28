Недоверенный сертификат mql5.com
Дату на компе проверь ;)
Evgeniy Tereshchenko:Все ок с датой.
Дату на компе проверь ;)
Дату на компе проверь ;)
Обнови браузер. На днях гуглхром обнову дали.
Удалить антивирус нужно.)Не люблю нод32.
Andrey Khatimlianskii:отпечаток ключа покажи
Сегодня вот такое начало выскакивать при заходе на mql5.com:
Куда бежать?
типа такого :
Уже исправили, не тот сертификат закачали
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Сегодня вот такое начало выскакивать при заходе на mql5.com:
Куда бежать?