фокус

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В журнале после теста пишет что закрыл ордер хотя он его не открывал.в результатах он отмечен что открыт был
 
stsmotor2:
В журнале после теста пишет что закрыл ордер хотя он его не открывал.в результатах он отмечен что открыт был

а я летать умею, только никому не покажу

вы тоже журнал не покажете? )) 

 
stsmotor2:
В журнале после теста пишет что закрыл ордер хотя он его не открывал.в результатах он отмечен что открыт был
Что бы Вам помогли ,  этого не достаточно.
Можно  эксперт в MQL виде,  возможно сразу будет ясно где ошибка  в коде
Описывать проблему нужно более детально.
 
Yuriy Zaytsev:
Что бы Вам помогли ,  этого не достаточно.
Можно  эксперт в MQL виде,  возможно сразу будет ясно где ошибка  в коде
Описывать проблему нужно более детально.
 
вот и я не знаю а оно есть
 
stsmotor2:
вот и я не знаю а оно есть
Откройте журнал правой кнопкой --> Открыть. Или "Просмотр".

Не всё попадает в этот журнал...
[Удален]  

open #4 lot 0.13

close #4 lot 0.12

close #5 lot 0.01 (остаток от open 4) 

почему у вас частичное закрытие это только в коде смотреть надо, ну или сами догадайтесь.

точно также и с ордером #8 у вас 

 
Vladimir Zubov:

open #4 lot 0.13

close #4 lot 0.12

close #5 lot 0.01 (остаток от open 4) 

почему у вас частичное закрытие это только в коде смотреть надо, ну или сами догадайтесь.

Судя по виду терминала и его журнала - это МТ4.

А-а-а... понял. Да, вы правы - не важно какой терминал. Частичное закрытие похоже там.
[Удален]  
Artyom Trishkin:
Судя по виду терминала и его журнала - это МТ4

Судя по его журналу, открывается иногда лотом отличным от 0.01 и потом закрывается основная часть, а минимум переводится в безубыток+1 пункт, потом выбивается безубыток минимальным лотом 0.01

P.S и никакого фокуса и мистики нет))) 

 
надо было сразу в лог смотреть
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