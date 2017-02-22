фокус
В журнале после теста пишет что закрыл ордер хотя он его не открывал.в результатах он отмечен что открыт был
- Индикаторы: MTF_MCP_Multi_Indicator_List
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stsmotor2:
В журнале после теста пишет что закрыл ордер хотя он его не открывал.в результатах он отмечен что открыт был
В журнале после теста пишет что закрыл ордер хотя он его не открывал.в результатах он отмечен что открыт был
а я летать умею, только никому не покажу
вы тоже журнал не покажете? ))
stsmotor2:Что бы Вам помогли , этого не достаточно.
В журнале после теста пишет что закрыл ордер хотя он его не открывал.в результатах он отмечен что открыт был
В журнале после теста пишет что закрыл ордер хотя он его не открывал.в результатах он отмечен что открыт был
Можно эксперт в MQL виде, возможно сразу будет ясно где ошибка в коде
Описывать проблему нужно более детально.
вот и я не знаю а оно есть
stsmotor2:Откройте журнал правой кнопкой --> Открыть. Или "Просмотр".
вот и я не знаю а оно есть
вот и я не знаю а оно есть
Не всё попадает в этот журнал...
open #4 lot 0.13
close #4 lot 0.12
close #5 lot 0.01 (остаток от open 4)
почему у вас частичное закрытие это только в коде смотреть надо, ну или сами догадайтесь.
точно также и с ордером #8 у вас
Vladimir Zubov:Судя по виду терминала и его журнала - это МТ4.
open #4 lot 0.13
close #4 lot 0.12
close #5 lot 0.01 (остаток от open 4)
почему у вас частичное закрытие это только в коде смотреть надо, ну или сами догадайтесь.
А-а-а... понял. Да, вы правы - не важно какой терминал. Частичное закрытие похоже там.
Artyom Trishkin:
Судя по виду терминала и его журнала - это МТ4
Судя по виду терминала и его журнала - это МТ4
Судя по его журналу, открывается иногда лотом отличным от 0.01 и потом закрывается основная часть, а минимум переводится в безубыток+1 пункт, потом выбивается безубыток минимальным лотом 0.01
P.S и никакого фокуса и мистики нет)))
надо было сразу в лог смотреть
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