Оптимизатор торговых стратегий
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может где-то есть подробная информация по оптимизации. Например по типам. Здесь облазил весь сайт, в документации очень в общем, буквально три слова написано.
В частности столкнулся со следующей проблемой:
Параметр оптимизации один. Начальное значение, ну к примеру, 21. Конечное - 30. Шаг - 1. Сколько проходов должно быть? Правильно - 10. Почему он 17 делает? Или 20, или 23? Что он там считает?
Пробовал разные типы оптимизации и всякие комбинации ...
Тупняк какой-то :(
Точно одна галочка стоит в параметрах? Yа всякий случай проверил на 1545. Все ОК. Картинки в студию, а то слова одни...
Точно одна галочка стоит в параметрах? Yа всякий случай проверил на 1545. Все ОК. Картинки в студию, а то слова одни...
да
да
но я немного неточно выразился. Он не проходов больше делает, а заданий. Вот, например, 10 шагов - он распределил на 5 агентов по 2 задания. Все логично. Но доходит до 2/2 (Задания/Выполнено) - становится 3/2 и прогоняет еще раз, доходи до 3/3 - становится 4/3 и еще раз ... и еще раз ...
В итоге шагов 10, а заданий такое ощущение, что до бесконечности может гонять.
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Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может где-то есть подробная информация по оптимизации. Например по типам. Здесь облазил весь сайт, в документации очень в общем, буквально три слова написано.
В частности столкнулся со следующей проблемой:
Параметр оптимизации один. Начальное значение, ну к примеру, 21. Конечное - 30. Шаг - 1. Сколько проходов должно быть? Правильно - 10. Почему он 17 делает? Или 20, или 23? Что он там считает?
Пробовал разные типы оптимизации и всякие комбинации ...
Тупняк какой-то :(