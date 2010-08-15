Подскажите, что я не так делаю
Всем доброго здоровья.
Попробовал перенести индикатор из mql4 (построение локальных экстремумов на основе ParabolicSAR). Экстремумы находит правильно, но начиная с Н1 и выше - заполняет каждый бар дополнительными стрелками.
Не могу понять в чем ошибка (многое перепробовал - пока безуспешно.....
С уважением, Э. Ковалев
Оригинальный код MQL4 есть?
Здравствуйте Владимир
Да, конечно есть. В МТ4 работает
А можно по подробней о дополнительных стрелках.
сверял результаты отрисовки индюка в MT4 и MT5. На первый взгляд разницы не обнаружил, если не считать разницы в отрисовки баров на разных ДЦ.
А можно по подробней о дополнительных стрелках.
сверял результаты отрисовки индюка в MT4 и MT5. На первый взгляд разницы не обнаружил, если не считать разницы в отрисовки баров на разных ДЦ.
Вот рисунок Н3 (до М30 - рисует нормально)б а начиная с Н1 "пририсовывает дополнительные стрелки)
уже долго пытаюсь разобраться - и никак ...
С уважением ...
А вот что рисуется на Н1 (рисунок совсем другой)
Странно
Может в МТ5 что-то не так???
У меня build 305,
Вот с другого ТФ Daily
Вот с другого ТФ Daily
На D1 один раз подобная картинка появилась, но только один раз.
Нужно разбираться что к чему...
PS
На D1 один раз подобная картинка появилась, но только один раз.
Нужно разбираться что к чему...
PS
Может из-за новой версии МТ5 для х64???
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем доброго здоровья.
Попробовал перенести индикатор из mql4 (построение локальных экстремумов на основе ParabolicSAR). Экстремумы находит правильно, но начиная с Н1 и выше - заполняет каждый бар дополнительными стрелками.
Не могу понять в чем ошибка (многое перепробовал - пока безуспешно.....
С уважением, Э. Ковалев