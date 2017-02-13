Администрация, пожалуйста, внесите правку

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Неоднократно писали в сервис деск заявки на эту тему. Когда сигнал опубликован уже давно то на графике СРЕДСТВ последние данные упираются в край и их просто не видно. Если администрация не понимает о чем мы говорим - будем объяснять. У молодых сигналов есть отступ с правой стороны и последние изменения на графики видны.

 

 

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Уважаемая администрация, пожалуйста, отреагируйте. Подвиньте график средств. Пусть последние данные не прижимаются к правому краю. Не видны последние изменения в средствах на сигналах.

 

 

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На графиках зеленая линия стремиться вверх, но этого не видно.
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Marat Khabiev:
На графиках зеленая линия стремиться вверх, но этого не видно.
У меня все верно, протрите очки))
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