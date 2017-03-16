MQ-Demo FORTS
Полноценного демо-стакана нет.
fxsaber:
Полноценного демо-стакана нет.
Полноценного демо-стакана нет.
Понятно, спасибо.
жаль, БКС и Открывашка демки сейчас не работают :(
Здесь FXOpen-MT5 полноценный демо-стакан.
Проблема решена на сегодняшний день или нет?
//поюзать фонды хочется, жуть...
//и ветки с этого раздела почитать - тоже
Уважаемые разработчики, возможно ли добавить на демо-сервер склейки фьючерсов?
В демо не находит следующую серию фьюча SBPR-6.17, есть только обычка этой серии.
И еще не дает торговать Eu-6.17.
Хотел роботов протестировать, а там облом. Стакан показывает, а сделку не дает.
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А у всех ордер в стакане не отображается,
или только у меня?