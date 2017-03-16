MQ-Demo FORTS

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А у всех ордер в стакане не отображается, 

или только у меня?

 

 
Полноценного демо-стакана нет.
 
fxsaber:
Полноценного демо-стакана нет.

Понятно, спасибо.

жаль, БКС и Открывашка демки сейчас не работают :( 

 
Здесь FXOpen-MT5 полноценный демо-стакан.
 

Проблема решена на сегодняшний день или нет?

//поюзать фонды хочется, жуть...

//и ветки с этого раздела почитать - тоже

 
Уважаемые разработчики, возможно ли добавить на демо-сервер склейки фьючерсов?
 

В демо не находит следующую серию фьюча SBPR-6.17, есть только обычка этой серии.

И еще не дает торговать Eu-6.17.


Хотел роботов протестировать, а там облом. Стакан показывает, а сделку не дает.

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