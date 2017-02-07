Что за чудеса с терминалом или с чем? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно еще нужно будет проверить что писал Alexey Viktorov -- "переменная prev_calculated обнуляется"
Может у кого-то есть еще какие-то догадки?
if(rates_total==prev_calculated) return(rates_total); //Чтобы не работать на каждом тике
//---
//---
//Print("Новый бар");
Да, без проблем
и там дальше пошли вычисления
Ищите проблемы здесь, у меня точно та-же история была с миганием
Вот здесь порок: если расчёты тяжёлые, то малейший чих будет портить prev_calculated и вызывать пересчёт на всю имеющуюся глубину со всеми вытекающими последствиями. Как паллиатив: изгнать prev_calculated нафиг и пересчитывать лишь последний бар; при этом не будет лишним также иметь запущенным независимый от МТ скрипт, периодически проверяющий интернет-подключение (например, пинком какого-нибудь известного адреса вроде ya.ru) и выполняющий переподключение по мере надобности. В МТ4 таким же точно пороком страдала переменная IndicatorCounted, заведённая скорее всего в предположении, что пользовательский индикатор ничего сложнее МА не рассчитывает. :)
Ищите проблемы здесь, у меня точно та-же история была с миганием
Сорри, такого не имеется
вот где у нас инициализируются значения
вот где у нас инициализируются значения
Вот как... Виталий оказывается провидец :-)