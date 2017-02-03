Изменение спреда в тестере МТ4

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Всем привет!!! Подскажите пожалуйста как изменить значение спреда в тестере мт4? Могу просмотреть только текущее значение, а изменить нет. Version 4.00 Build 1031 (17 Dec 2016)
 
Forest52:
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста как изменить значение спреда в тестере мт4? Могу просмотреть только текущее значение, а изменить нет. Version 4.00 Build 1031 (17 Dec 2016)

Я думаю понятно 

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