Не подключаются агенты при тестировании в МТ5

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Приветствую!

Периодически провожу тестирования с использованием агентов в МТ5, понятное дело баланс положительны. Сегодня попытался запустить очередное тестирование, но агентов ни как не подключить. После принудительного включения (нажимая на раздел MQL5 Cloud Network правой кнопкой мыши и выбирая "использовать MQL5 Cloud Network"), пишет что не используется. см скрин https://yadi.sk/i/a3LHsqIC3CSgny . 

Подскажите, в чем может быть причина? У меня у одного такая ситуация или это периодически сам тестировщик не позволяет использовать агентов? 

 

Никто не пользуется Агентами при тестировании? ((

Подскажите хотя бы куда обратиться что ли. 

 
Garfiild:

Никто не пользуется Агентами при тестировании? ((

Подскажите хотя бы куда обратиться что ли. 

в сервис декск
 
При попытки провести оптимизацию при помощи локальных агентов с другого компьютера, агенты не могут подключиться. В журнале выскакивают ошибки. В чём может быть причина? 
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