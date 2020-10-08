Не подключаются агенты при тестировании в МТ5
Никто не пользуется Агентами при тестировании? ((
Подскажите хотя бы куда обратиться что ли.
Garfiild:в сервис декск
Никто не пользуется Агентами при тестировании? ((
Подскажите хотя бы куда обратиться что ли.
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Приветствую!
Периодически провожу тестирования с использованием агентов в МТ5, понятное дело баланс положительны. Сегодня попытался запустить очередное тестирование, но агентов ни как не подключить. После принудительного включения (нажимая на раздел MQL5 Cloud Network правой кнопкой мыши и выбирая "использовать MQL5 Cloud Network"), пишет что не используется. см скрин https://yadi.sk/i/a3LHsqIC3CSgny .
Подскажите, в чем может быть причина? У меня у одного такая ситуация или это периодически сам тестировщик не позволяет использовать агентов?