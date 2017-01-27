Помогите написать советник.

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Здравствуйте!

Помогите пожалуйста написать советник.

Суть советника:  открывает 4 ордера по 1 лоту.

2 на продажу: usdchf; eurusd;

2 на покупку:  gbpusd; usdjpy;

 

При достижении общего профита в 5 пунктов, закрыть все сделки. И начать заново. 

 
Без стопов?
 
Vadim Podoprigora:

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста написать советник.

Суть советника:  открывает 4 ордера по 1 лоту.

2 на продажу: usdchf; eurusd;

2 на покупку:  gbpusd; usdjpy;

 

При достижении общего профита в 5 пунктов, закрыть все сделки. И начать заново. 

Если-бы вы совершили покупку и продажу 3 января, то пересиживали-бы просадку по сей день, и максимальная просадка была-бы 16 января = 726 пунктов в деньгах 6754$.

Стратегия не рабочая, не всегда цена может уйти сразу в плюс, потому как 4 пары - 4 спреда. То что нашёл дату 3 января, то это ближайшая, глубже по истории их много. ТС - не рабочая, можете ничего не писать)

 

 
Vitaly Muzichenko:

Если-бы вы совершили покупку и продажу 3 января, то пересиживали-бы просадку по сей день, и максимальная просадка была-бы 16 января = 726 пунктов в деньгах 6754$.

Стратегия не рабочая, не всегда цена может уйти сразу в плюс, потому как 4 пары - 4 спреда. То что нашёл дату 3 января, то это ближайшая, глубже по истории их много. ТС - не рабочая, можете ничего не писать)

 

ты зря картинку целиком спрятал )) может парень бы заинтересовался индикатором, тем более он стоящий )
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