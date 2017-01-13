MetaTrader 5 ticks data begins from?

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Здравствуйте, коллеги!

Подскажите, пожалуйста, какого брокера выбрать, чтобы провести бэкстест эксперта на реальных тиках с 2012 года?

Ещё хочется, чтобы спред на истории был адекватный...

И есть ли где-нибудь тиковая история для Индексов?

 
Можете подключиться к демо серверу MetaQuotes-Demo и создать там демо аккаунт, тики там хорошие. Но спред по-моему слишком мал, у меня в реале исполнение оредеров всегда хуже.
 
Dr.Trader:
Можете подключиться к демо серверу MetaQuotes-Demo и создать там демо аккаунт, тики там хорошие. Но спред по-моему слишком мал, у меня в реале исполнение оредеров всегда хуже.

да, там всё хорошо в основном... с XAUUSD не всё гладко - лот рассчитывается в 10 раз меньше нужного.

а где-то есть история по индексам? 

 
Ivan Zaidenberg:

да, там всё хорошо в основном... с XAUUSD не всё гладко - лот рассчитывается в 10 раз меньше нужного.

а где-то есть история по индексам? 

Открывай реал счет без вложения, где собираешься торговать, и на этом счете будет реал бэктест с реал спредом. Тест проводить на демо и результы будут демовские(для реала не подойдут).
 

у Альпари и Метаквотс тоже бардак в тиках, такой же и на золоте. (дек.2014)

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