Ошибка Показа торговых уровней при CHART_SHOW_TRADE_LEVELS: Решено
Решение пока нашел такое, не знаю, правильно это или нет:
т.е. из советника функция
if(!ChartSetInteger(0,CHART_DRAG_TRADE_LEVELS,0,true))
if(!ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,0,true))
if(!ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,0,true))
не работает
Решение нашел.
оказывается надо поменять местами, сначала показать уровни, потом их двигать:
if(!ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,1))
if(!ChartSetInteger(0,CHART_DRAG_TRADE_LEVELS,1))
if(!ChartSetInteger(0,CHART_DRAG_TRADE_LEVELS,1))
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Уважаемая Администрация,
сначала пишу на форум, может я что проглядел, я потом уже в СЕРВИСДЕСК
Билд 1502 - Win 7,64x
обнаружил то ли баг, то ли ошибку, но получаю следующее:
При вызове CHART_SHOW_TRADE_LEVELS из советника, терминал более не рисует эти уровни, даже после перезапуска.
код простой:
if(!ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_TRADE_LEVELS,0,true))
//--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты"
Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
Ошибок в журнал не получаю, значит ее нет, но и линий нет.
Для решения нужно включить опцию в главных настройках терминала: