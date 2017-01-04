советник по тренду

народ. всем привет

подскажите такой советник который рыботает по тренду

задаешь ему изначально направление тренда и он колбасит сделки в одну сторону

 
Любой советник может работать по тренду. Задайте ему в свойствах Only Long или Only Short и он будет открывать ордера одного направления.

 
посмотри https://www.mql5.com/ru/code

и выбирай который понравится

или в маркет если хочешь прибыльный 

Есть прекрасные советники, а так же индикаторы по тренду, просто не все могут дождаться этого тренда и совершают много ошибок, просто спешат.

Если кому интересно ПИШИТЕ в личку расскажу про подобные советники 

 

 
Могу продать именно такой советник, работает по тренду и не только. Все данные советника можно отрегулировать, в настройках. В основе советника лежит стратегия fx50, ее можно найти в нэте. Начальная цена 70$, пока, через пару дней выложу на продажу в маркет, там уже будет дороже около 150$
 
Почто продаете такие прекрасные советники? Ась?))
 
Dmitriy Skub:
Почто продаете такие прекрасные советники? Ась?))
зачем ?
