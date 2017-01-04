советник по тренду
народ. всем привет
подскажите такой советник который рыботает по тренду
задаешь ему изначально направление тренда и он колбасит сделки в одну сторону
Любой советник может работать по тренду. Задайте ему в свойствах Only Long или Only Short и он будет открывать ордера одного направления.
посмотри https://www.mql5.com/ru/code
и выбирай который понравится
или в маркет если хочешь прибыльный
Есть прекрасные советники, а так же индикаторы по тренду, просто не все могут дождаться этого тренда и совершают много ошибок, просто спешат.
Почто продаете такие прекрасные советники? Ась?))
