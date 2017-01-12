Автоматическая проверка на маркете - страница 4

Evgeniy Zhdan:
Техника должна всегда работать праздник или нет. Человек отдыхает, машина работает. Как негр.
Негр тоже человек!
 

+ к теме

Я вот как раз с 31 и мучала потихоньку индюк, между работой пыталась впихнуть на сайт, а оно вот как.

 
Aibek Mugiynov:
для негров жеж написали)

Поэтому, пожалуйста, отдыхайте.

 
Общался на днях с заказчиком из Белоруссии, говорит, тут все вашим праздникам завидуют. У них выходные были только 1 и 2 января, причем 2-е будут отрабатывать в какую-то субботу. Как в совке в былые времена.. (его слова)
 
Alexey Volchanskiy:
Если люди на работе ничего не делают, то лучше отдыхать.

От этого будет большая экономия (отопление, электричество и т.д.)

 

P.S.  Если автовалидация не работает, то это тоже хорошо. У покупателей убыток будет меньше.  (шутка)

 

 
Alexey Volchanskiy:
На самом деле  классные каникулы!

  большие города с хорошими доходами - средний класс - обычно валит за границу в эти дни

  большинство - обреченных на небольшие доходы -  пьют ,спят, гуляют.

  Беллорусия  , там другой ... эх слово нынче опасное - "режим"

----

Вспомнилась поговорка из тех лет ...

   нам солнца не надо , нам партия светит , нам кушать не надо - работу давай

Однажды топ менеджер был сильно удивлен - когда просил остаться вне урочное время на работе  на пару дней - разумеется вообще без оплаты.  Его  сильно  недолюбливали за "корпоративное" давление на подчиненных.

А  ему  подчиненные  в лоб говорят - Вы как то говорили :  ничего личного это только бизнес.

так вот  ответ :  оплатите внеурочное выходное время  и еще по двойной ставке -  останемся ,  мы же живем при капитализме ? ,

поезжайте в Германию ,США , Канаду и попросите бесплатно кого то  поработать пару суток  - да и еще в выходные - и посмотрите на ответ :-) 

и главное поймите - ТУТ НИЧЕГО ЛИЧНОГО , ЭТО  ОБЫЧНЫЙ БИЗНЕС. 

Тот "ЭФФЕКТИВНЫЙ" ТОП МЕНЕДЖЕР - Гавнюк  реальный - уволился давно :-)

Они эти некоторые ТОПОВЫЕ - как идиоты из совка еще не вышли.

 
Yuriy Zaytsev:

Смотрел какую-то статистику, за границу в 2016 на НГ уехало значительно меньше, чем в 2015 году. У среднестатистического россиянина продовольственная корзина в денежном выражении снизилась на 15% в 2016 г. Сам понимаешь, не оттого, то инфляция стала отрицательная ))

Про менегеров да, встречаются такие. Хотя, в свое время, я выходные не считал и доп. оплаты не просил. Особенно в командировке на запуске объекта. Мне шеф сам кидал в конверте ) 

 
Yuriy Zaytsev:

Вспомнилась поговорка из тех лет ...

Мне тоже вспомнилась поговорка(вроде кто-то говорил что из песни, но не суть, звучит как поговорка) тех лет, я правда тогда еще не родился, знаю ее из уст коллеги.

"Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила" 

 
Alexey Volchanskiy:

Смотрел какую-то статистику, за границу в 2016 на НГ уехало значительно меньше, чем в 2015 году. У среднестатистического россиянина продовольственная корзина в денежном выражении снизилась на 15% в 2016 г. Сам понимаешь, не оттого, то инфляция стала отрицательная ))

Про менегеров да, встречаются такие. Хотя, в свое время, я выходные не считал и доп. оплаты не просил. Особенно в командировке на запуске объекта. Мне шеф сам кидал в конверте ) 

это да, эт в курсе, и график подтверждает

- а на НГ 2018 поедет еще меньше? думаю да. Нам честно сказали - "денег нет" и ведь - верю!

- а если не пробивая 48.50 - но при этом вылетая выше 80  то еще в меньше в 2019 поедет ?

классный шеф - умный, побольше бы таких на единицу населения.

в 90х у меня такой же был... 

--

и какая из же из 4 дорог ждет...  эту пару

ОПС - а ведь 2018 ключевой год  -  МАРТ ...


а тут еще недвижимость ... с уже неадекватными запросами цен...  под текущую ситуацию

куда интересно понесет ее если  1)  или  4)


Evgeny Belyaev:

Мне тоже вспомнилась поговорка(вроде кто-то говорил что из песни, но не суть, звучит как поговорка) тех лет, я правда тогда еще не родился, знаю ее из уст коллеги.

"Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила" 

 

1234567
