Автоматическая проверка на маркете - страница 4
Техника должна всегда работать праздник или нет. Человек отдыхает, машина работает. Как негр.
+ к теме
Я вот как раз с 31 и мучала потихоньку индюк, между работой пыталась впихнуть на сайт, а оно вот как.
Негр тоже человек!
для негров жеж написали)
Поэтому, пожалуйста, отдыхайте.
Общался на днях с заказчиком из Белоруссии, говорит, тут все вашим праздникам завидуют. У них выходные были только 1 и 2 января, причем 2-е будут отрабатывать в какую-то субботу. Как в совке в былые времена.. (его слова)
Если люди на работе ничего не делают, то лучше отдыхать.
От этого будет большая экономия (отопление, электричество и т.д.)
P.S. Если автовалидация не работает, то это тоже хорошо. У покупателей убыток будет меньше. (шутка)
На самом деле классные каникулы!большие города с хорошими доходами - средний класс - обычно валит за границу в эти дни
большинство - обреченных на небольшие доходы - пьют ,спят, гуляют.
Беллорусия , там другой ... эх слово нынче опасное - "режим"
----
Вспомнилась поговорка из тех лет ...
нам солнца не надо , нам партия светит , нам кушать не надо - работу давай
Однажды топ менеджер был сильно удивлен - когда просил остаться вне урочное время на работе на пару дней - разумеется вообще без оплаты. Его сильно недолюбливали за "корпоративное" давление на подчиненных.
А ему подчиненные в лоб говорят - Вы как то говорили : ничего личного это только бизнес.
так вот ответ : оплатите внеурочное выходное время и еще по двойной ставке - останемся , мы же живем при капитализме ? ,
поезжайте в Германию ,США , Канаду и попросите бесплатно кого то поработать пару суток - да и еще в выходные - и посмотрите на ответ :-)
и главное поймите - ТУТ НИЧЕГО ЛИЧНОГО , ЭТО ОБЫЧНЫЙ БИЗНЕС.
Тот "ЭФФЕКТИВНЫЙ" ТОП МЕНЕДЖЕР - Гавнюк реальный - уволился давно :-)
Они эти некоторые ТОПОВЫЕ - как идиоты из совка еще не вышли.
Смотрел какую-то статистику, за границу в 2016 на НГ уехало значительно меньше, чем в 2015 году. У среднестатистического россиянина продовольственная корзина в денежном выражении снизилась на 15% в 2016 г. Сам понимаешь, не оттого, то инфляция стала отрицательная ))
Про менегеров да, встречаются такие. Хотя, в свое время, я выходные не считал и доп. оплаты не просил. Особенно в командировке на запуске объекта. Мне шеф сам кидал в конверте )
Мне тоже вспомнилась поговорка(вроде кто-то говорил что из песни, но не суть, звучит как поговорка) тех лет, я правда тогда еще не родился, знаю ее из уст коллеги.
"Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила"
это да, эт в курсе, и график подтверждает
- а на НГ 2018 поедет еще меньше? думаю да. Нам честно сказали - "денег нет" и ведь - верю!
- а если не пробивая 48.50 - но при этом вылетая выше 80 то еще в меньше в 2019 поедет ?
классный шеф - умный, побольше бы таких на единицу населения.
в 90х у меня такой же был...
--
и какая из же из 4 дорог ждет... эту пару
ОПС - а ведь 2018 ключевой год - МАРТ ...
а тут еще недвижимость ... с уже неадекватными запросами цен... под текущую ситуацию
куда интересно понесет ее если 1) или 4)
