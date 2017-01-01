Поздравляю MetaQuotes Software Corp с наступающим Новым годом !
И всех участников ,этого замечательного форума
Настроеньем, озорной.
Пусть, сбываются мечты,
Ведь праздник, полон красоты.
С новым годом, поздравляю,
Жизни, яркой обещаю.
Пусть, везение придет,
И успех, с собой возьмет.
За окном, уж злая вьюга,
И зима, тебе, подруга.
Год ведь, славный этот будет,
И удача, с ним прибудет.
© http://flamandiya.ru/1810-korotkie-pozdravleniya-s-novym-godom.html
__|"""""""""""""""'| |"""""""""""""""""'| |"""""""""""""""'"|
/ -! | ..деньги.. | -'- | .. здоровье.. | -'- | .. удача.. |
""-@-"""""""@"@""'" ""-@-""""""-@-"'' ""-@-""""""-@-"''
С наступающим Новым 2017 Годом!!!
Здоровья, Благополучия, Счастья Всем в Новом Году!!!
С годами ожиданье чуда
Уходит. Смотришь - ниоткуда
Как будто фокус чародея – быт.
И незаметно вроде бы забыты
Душевный трепет, приближенье сказки …
И мама говорит: «Закроешь глазки –
Проснешься поутру, и Новый Год
Тебе веселье, радость, счастье принесет!»
Я вам желаю, чтобы радость бытия
Не покидала. Несмотря на сложность
Того, что окружает нас. Возможность
Поутру улыбнуться миру есть!
Её возьмите! Рядом она, здесь!
И если к счастью вы готовы –
Оно еще не раз придет к вам снова!
Присоединяюсь! Если бы не MQ, наверное, до сих пор тухнул бы программером в душном офисе ))
Тоже хочу поздравить и поблагодарить MetaQuotes, только в отличие от вас наоборот, за перспективу быть высоко оплачиваемым программером в душном офисе (напр джава / 3к$)
Да-да, я думаю много кто увлекся программированием с нуля благодаря этому сайту. Ключевое слово здесь увлекся, так как именно это является важнейшим условием для освоения чего-нибудь нового.
Ну а дальше, на основании этой базы (хотя бы просто азы программирования: переменные/пользов.ф-ции/передача по ссылке/значению/немного ооп) можно довести себя до предъявляемых требований к программисту на рынке труда. Если постараться конечно, с нуля это было бы в сто/тысячу раз сложнее.
Тоже хочу поздравить и поблагодарить MetaQuotes, только в отличие от вас наоборот, за перспективу быть высоко оплачиваемым программером в душном офисе (напр джава / 3к$)
Да-да, я думаю много кто увлекся программированием с нуля благодаря этому сайту. Ключевое слово здесь увлекся, так как именно это является важнейшим условием для освоения чего-нибудь нового.
Ну а дальше, на основании этой базы (хотя бы просто азы программирования: переменные/пользов.ф-ции/передача по ссылке/значению/немного ооп) можно довести себя до предъявляемых требований к программисту на рынке труда. Если постараться конечно, с нуля это было бы в сто/тысячу раз сложнее.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования