Поздравляю MetaQuotes Software Corp с наступающим Новым годом !

И всех участников ,этого замечательного форума. 
 
Присоединяюсь! Если бы не MQ, наверное, до сих пор тухнул бы программером в душном офисе ))
 

С наступающим Новым годом!!!

Всем желаю благополучия, фарта и здоровья!

Желаю с бедами проститься,

В веселье звонкое пуститься,

Пускай Петух в свой год в

        Жар-птицу

Для вас скорее превратится!



 
Год пришел, совсем другой,
Настроеньем, озорной.
Пусть, сбываются мечты,
Ведь праздник, полон красоты.

С новым годом, поздравляю,
Жизни, яркой обещаю.
Пусть, везение придет,
И успех, с собой возьмет.

За окном, уж злая вьюга,
И зима, тебе, подруга.
Год ведь, славный этот будет,
И удача, с ним прибудет. 
© http://flamandiya.ru/1810-korotkie-pozdravleniya-s-novym-godom.html 
 
Это всё вам на новый год.
     __|"""""""""""""""'|     |"""""""""""""""""'|     |"""""""""""""""'"|
  / -!  | ..деньги..     | -'- |   .. здоровье.. | -'- |    .. удача..    |
  ""-@-"""""""@"@""'"      ""-@-""""""-@-"''      ""-@-""""""-@-"''
 

С наступающим Новым 2017 Годом!!!

Здоровья, Благополучия, Счастья Всем в Новом Году!!! 

 
С годами ожиданье чуда
Уходит. Смотришь  - ниоткуда
Как будто фокус чародея – быт.
И незаметно вроде бы забыты
Душевный трепет, приближенье сказки …
И мама говорит: «Закроешь глазки – 
Проснешься поутру, и Новый Год
Тебе веселье, радость, счастье принесет!»
Я вам желаю, чтобы радость бытия
Не покидала. Несмотря на сложность
Того, что окружает нас. Возможность
Поутру улыбнуться миру есть!
Её возьмите! Рядом она, здесь!
И если к счастью вы готовы –
Оно еще не раз придет к вам снова!
 
 
Тамара Н.
24.12.2016
 
 
Тоже хочу поздравить и поблагодарить MetaQuotes, только в отличие от вас наоборот, за перспективу быть высоко оплачиваемым программером в душном офисе (напр джава / 3к$)

Да-да, я думаю много кто увлекся программированием с нуля благодаря этому сайту. Ключевое слово здесь увлекся, так как именно это является важнейшим условием для освоения чего-нибудь нового.

Ну а дальше, на основании этой базы (хотя бы просто азы программирования: переменные/пользов.ф-ции/передача по ссылке/значению/немного ооп) можно довести себя до предъявляемых требований к программисту на рынке труда. Если постараться конечно, с нуля это было бы в сто/тысячу раз сложнее.

 
Неисповедимы пути господни )) Ну, по молодости можно и поработать в коллективе, тоже многое дает для развития. Я-то уж сто-о-о-лько поработал, из ушей лезет )) 
 

 

Дорогие Друзья! Искренне поздравляю Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым. 

Желаю в новом году семейного счастья, крепкого здоровья и большого богатства. 

Поменьше стоплоссов и побольше тейкпрофитов. 

С новым годом!  

