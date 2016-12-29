30.12.2016 ПЯТНИЦА ваш прогноз закрытия свечи на D1

  • 41% (9)
  • 27% (6)
  • 32% (7)
Всего проголосовало: 22
 
Мне одному так видится, или в действительности уровень 1.05 остался в истории?
[Удален]  
У меня уровень еще остался октуальный, но к нему походов нет 1.0870, потом 1.0668, потом 1.0500. Тестировать может.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
По еврику у меня так, там уровни покупок, там продаж, с каждым днем от хода цены всё меняться будет.

 

[Удален]  

А вообще зачем тот евро, почему в него все упёрлись ? есть куча пар ещё, вот вход на дневке сегодня от уровня по канадцу ...

 

 
Vladimir Zubov:

Да Я не торгую евро, она у меня открыта в качестве индикатора настроения толпы, за год по ней аж 11 сделок было.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
Тоже верно, у меня по ней осмысленных 31 сделка была за год. Роботы не в счет) Сейчас по евро тоже вне рынка.
