30.12.2016 ПЯТНИЦА ваш прогноз закрытия свечи на D1
- 16.12.2016 Пятница EURUSD ваш прогноз закрытия свечи на D1
- 23.12.2016 Пятница ваш прогноз закрытия свечи на D1
- 09.12.2016 Пятница EURUSD ваш прогноз закрытия свечи на D1
.
Мне одному так видится, или в действительности уровень 1.05 остался в истории?
У меня уровень еще остался октуальный, но к нему походов нет 1.0870, потом 1.0668, потом 1.0500. Тестировать может.
Vladimir Zubov:Да Я не торгую евро, она у меня открыта в качестве индикатора настроения толпы, за год по ней аж 11 сделок было.
А вообще зачем тот евро, почему в него все упёрлись ? есть куча пар ещё, вот вход на дневке сегодня от уровня по канадцу ...
Vitaly Muzichenko:Тоже верно, у меня по ней осмысленных 31 сделка была за год. Роботы не в счет) Сейчас по евро тоже вне рынка.
Да Я не торгую евро, она у меня открыта в качестве индикатора настроения толпы, за год по ней аж 11 сделок было.
Да Я не торгую евро, она у меня открыта в качестве индикатора настроения толпы, за год по ней аж 11 сделок было.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь