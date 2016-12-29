С наступающим Новым годом!!! С новым счастьем, с еще большим профитом, с крутой удачей, и всего всего самого прекрасного
Вех с Новым годом поздравляю
И много радости желаю,
Счастливо провести деньки
В кругу друзей, в кругу семьи…
Забыть про Форекс, про торги,
Про дни непонятой пурги,
Про его взлеты и просадки,
Про гепы, свечи, не в попадки…
Про ночи томные без сна
У старого компьютера,
Про козни кукла страшного,
И слива непонятного…
Забыть навеки, навсегда
Бездну слепого воровства,
Коварство легкости игры
С самим собою в поддавки…
Забыть, чтоб снова быть собой,
Вспомнить, что ты еще живой,
И наслаждаться жизнью всей
С подругой милою своей…
И восхищаться всей душой
Её небесной красотой,
Счастливой жизнью без торгов
Свободой от его оков…
Забыть! – возможно ли то нам???
Несчастным биржи трейдунам…
Чую сердцем, Сергей уже начал отмечать )) Пригубил уже оливье, сознавайся!
да нет еще даже ни в одном глазу... мечтаю тока...как кот перед сметаной...а сметаны похоже мноооого будет...я в хорошем плюсе оказался...еще бы миллиард в новый год взять и... всЁ...)))
Меня тут сегодня поздравили очень красочно, но бесполезно для моего развития. Не против (я ко всем), расскажу вам свои принципы разработки на примерах?
Ну а девочек мы, конечно, поздравим комплиментами, цветами и прочими удовольствиями.
Меня тут сегодня поздравили очень красочно, но бесполезно для моего развития. Не против (я ко всем), расскажу вам свои принципы разработки на примерах?
Ну а девочек мы, конечно, поздравим комплиментами, цветами и прочими удовольствиями.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вех с Новым годом поздравляю
И много радости желаю,
Счастливо провести деньки
В кругу друзей, в кругу семьи…
Забыть про Форекс, про торги,
Про дни непонятой пурги,
Про его взлеты и просадки,
Про гепы, свечи, не в попадки…
Про ночи томные без сна
У старого компьютера,
Про козни кукла страшного,
И слива непонятного…
Забыть навеки, навсегда
Бездну слепого воровства,
Коварство легкости игры
С самим собою в поддавки…
Забыть, чтоб снова быть собой,
Вспомнить, что ты еще живой,
И наслаждаться жизнью всей
С подругой милою своей…
И восхищаться всей душой
Её небесной красотой,
Счастливой жизнью без торгов
Свободой от его оков…
Забыть! – возможно ли то нам???
Несчастным биржи трейдунам…