С наступающим Новым годом!!! С новым счастьем, с еще большим профитом, с крутой удачей, и всего всего самого прекрасного

Новый комментарий
 


Вех с Новым годом поздравляю

И много радости желаю,

Счастливо провести деньки

В кругу друзей, в кругу семьи…

 

Забыть про Форекс, про торги,

Про дни непонятой пурги,

Про его взлеты  и просадки,

Про гепы, свечи, не в попадки…

 

Про ночи томные без сна

У старого компьютера,

Про козни кукла страшного,

И слива непонятного…

 

Забыть навеки, навсегда

Бездну слепого воровства,

Коварство легкости игры

С самим собою в поддавки…

 

Забыть, чтоб снова быть собой,

Вспомнить, что ты еще живой,

И наслаждаться жизнью всей

С подругой  милою своей…

 

И восхищаться всей душой

Её небесной красотой,

Счастливой жизнью без торгов

Свободой от его оков…

 

Забыть! – возможно ли то нам???

Несчастным биржи трейдунам…

 
Сергей Криушин:


Вех с Новым годом поздравляю

И много радости желаю,

Счастливо провести деньки

В кругу друзей, в кругу семьи…

 

Забыть про Форекс, про торги,

Про дни непонятой пурги,

Про его взлеты  и просадки,

Про гепы, свечи, не в попадки…

 

Про ночи томные без сна

У старого компьютера,

Про козни кукла страшного,

И слива непонятного…

 

Забыть навеки, навсегда

Бездну слепого воровства,

Коварство легкости игры

С самим собою в поддавки…

 

Забыть, чтоб снова быть собой,

Вспомнить, что ты еще живой,

И наслаждаться жизнью всей

С подругой  милою своей…

 

И восхищаться всей душой

Её небесной красотой,

Счастливой жизнью без торгов

Свободой от его оков…

 

Забыть! – возможно ли то нам???

Несчастным биржи трейдунам…

Чую сердцем, Сергей уже начал отмечать )) Пригубил уже оливье, сознавайся! 
 
Alexey Volchanskiy:
Чую сердцем, Сергей уже начал отмечать )) Пригубил уже оливье, сознавайся! 
да нет еще даже ни в одном глазу... мечтаю тока...как кот перед сметаной...а сметаны похоже мноооого будет...я в хорошем плюсе оказался...еще бы миллиард в новый год взять и... всЁ...)))
 
Сергей Криушин:
да нет еще даже ни в одном глазу... мечтаю тока...как кот перед сметаной...а сметаны похоже мноооого будет...я в хорошем плюсе оказался...еще бы миллиард в новый год взять и... всЁ...)))

Меня тут сегодня поздравили очень красочно, но бесполезно для моего развития. Не против (я ко всем), расскажу вам свои принципы разработки на примерах?

Ну а девочек мы, конечно, поздравим комплиментами, цветами и прочими удовольствиями. 

 
 
Alexey Volchanskiy:

Меня тут сегодня поздравили очень красочно, но бесполезно для моего развития. Не против (я ко всем), расскажу вам свои принципы разработки на примерах?

Ну а девочек мы, конечно, поздравим комплиментами, цветами и прочими удовольствиями. 

без женщин никуда...они наша вторая половинка... радость сердца...праздник жизни... надежда и опора или подпора...)) вот только представить мир из одних мужиков... это же война до опустошения...из одних женщин как то еще можно представить... Примеры лучше в блоге, а то потом где что найдешь, а так кликнешь по Alexey Volchanskiy и вот он - все тут как тут...
Новый комментарий