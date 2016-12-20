Помогите подобрать компьютер для трейдинга

Здравствуйте! Планирую поставить дома компьютер с 4 мониторами. Мониторы есть, осталось собрать системный блок! Подскажите пожалуйста, на какие параметры обратить внимание для шустрой работы? Поделитесь комплектацией Ваших машин! Спасибо
 
Роман Вовк:
Здравствуйте! Планирую поставить дома компьютер с 4 мониторами. Мониторы есть, осталось собрать системный блок! Подскажите пожалуйста, на какие параметры обратить внимание для шустрой работы? Поделитесь комплектацией Ваших машин! Спасибо
Мониторы, наверное, для глаз человека. Значит, торговля ручная. Узких звеньев с точки зрения быстродействия будет два. Первое, главное - сам трейдер. Любой компьютер будет быстрее его нажатий на клавиши и мышиных команд. Второе - задержки исполнения в дилинговом центре, они несравнимо дольше компьютерных характеристик. Сравнительно шуструю работу обеспечит переход к автоторговле, когда 4 монитора не нужны.
поставили 4 монитора, теперь нужно поставить 8 глаз что бы успевать за ними следить, и видюху помощнее, остальное можно не менять

думаю, можно обзавестись специальными очками с призмами, которые будут фокусировать изображения со всех мониторов прямо вам в глаза, но наверное это уже высокотехнологичное излишество, как и всё остальное

или можно стать пауком 

 
Maxim Dmitrievskyдумаю, можно обзавестись специальными очками с призмами, которые будут фокусировать изображения со всех мониторов прямо вам в глаза,
Ахаха, очки с призмами то что надо!!! Надо найти

 

Азаза, как это примечательно - ни одного поста по теме. 

 

https://youtu.be/T0iKCGMVXAs - вот сразу 10 

Роман Вовк:
Здравствуйте! Планирую поставить дома компьютер с 4 мониторами. Мониторы есть, осталось собрать системный блок! Подскажите пожалуйста, на какие параметры обратить внимание для шустрой работы? Поделитесь комплектацией Ваших машин! Спасибо
Любой комп пойдёт. Конечно более-менее современный, а не старьё 10-20 летней давности.
 

мне хватает


