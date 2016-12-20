Помогите подобрать компьютер для трейдинга
Здравствуйте! Планирую поставить дома компьютер с 4 мониторами. Мониторы есть, осталось собрать системный блок! Подскажите пожалуйста, на какие параметры обратить внимание для шустрой работы? Поделитесь комплектацией Ваших машин! Спасибо
- выбор железа ( компьютера ) для работы
- [ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда.
- Разговор с трейдером
Роман Вовк:Мониторы, наверное, для глаз человека. Значит, торговля ручная. Узких звеньев с точки зрения быстродействия будет два. Первое, главное - сам трейдер. Любой компьютер будет быстрее его нажатий на клавиши и мышиных команд. Второе - задержки исполнения в дилинговом центре, они несравнимо дольше компьютерных характеристик. Сравнительно шуструю работу обеспечит переход к автоторговле, когда 4 монитора не нужны.
Здравствуйте! Планирую поставить дома компьютер с 4 мониторами. Мониторы есть, осталось собрать системный блок! Подскажите пожалуйста, на какие параметры обратить внимание для шустрой работы? Поделитесь комплектацией Ваших машин! Спасибо
Здравствуйте! Планирую поставить дома компьютер с 4 мониторами. Мониторы есть, осталось собрать системный блок! Подскажите пожалуйста, на какие параметры обратить внимание для шустрой работы? Поделитесь комплектацией Ваших машин! Спасибо
поставили 4 монитора, теперь нужно поставить 8 глаз что бы успевать за ними следить, и видюху помощнее, остальное можно не менять
думаю, можно обзавестись специальными очками с призмами, которые будут фокусировать изображения со всех мониторов прямо вам в глаза, но наверное это уже высокотехнологичное излишество, как и всё остальное
или можно стать пауком
Maxim Dmitrievsky: думаю, можно обзавестись специальными очками с призмами, которые будут фокусировать изображения со всех мониторов прямо вам в глаза,Ахаха, очки с призмами то что надо!!! Надо найти
Азаза, как это примечательно - ни одного поста по теме.
https://youtu.be/T0iKCGMVXAs - вот сразу 10
10-мониторное рабочее место своими руками.
- 2014.08.10
- www.youtube.com
Обзор 10-мониторного рабочего стола, созданного своими руками. Обзор на сайте китайтест: http://kitaitest.ru/ -----------------------------------------------...
Роман Вовк:Любой комп пойдёт. Конечно более-менее современный, а не старьё 10-20 летней давности.
Здравствуйте! Планирую поставить дома компьютер с 4 мониторами. Мониторы есть, осталось собрать системный блок! Подскажите пожалуйста, на какие параметры обратить внимание для шустрой работы? Поделитесь комплектацией Ваших машин! Спасибо
Здравствуйте! Планирую поставить дома компьютер с 4 мониторами. Мониторы есть, осталось собрать системный блок! Подскажите пожалуйста, на какие параметры обратить внимание для шустрой работы? Поделитесь комплектацией Ваших машин! Спасибо
мне хватает
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь