Как высчитать текущий ATR за день
Коллеги,
есть функция для расчета ATR (среднего хода пары) за 14 дней
DrawTextLabel("ATR",2,5,5,"ATR ("+IntMinToString(ATR_days)+")="+IntegerToString(ATR),12,clrGreen);
За текущий день? Тогда считайте в меньшем Тф - размер окна возьмите с начала открытия дня.
Или почитайте, что показывает ATR...
У ATR - очень простой алгоритм - это средняя разность H и L c учетом возможного гэпа.
Для одного дня - просто берем не среднюю разность, а одну разность.
Есть у меня индикатор, который внутри дня формирует ATR дня, т.е. максимум и минимум дня - 100, а изменения отражаются относительно приделов уровней внутри дня. У индикатора два графических уровня - процент цены закрытия и процент минимального значения (учитывается какая сейчас свеча - рост или падение)
Даже линию тренда удается иногда построить )
