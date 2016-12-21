Как высчитать текущий ATR за день

Коллеги,

есть функция для расчета ATR (среднего хода пары) за 14 дней

    ATR=int(NormalizeDouble(iATR(NULL,PERIOD_D1,14,0)/Point,0));
    DrawTextLabel("ATR",2,5,5,"ATR ("+IntMinToString(ATR_days)+")="+IntegerToString(ATR),12,clrGreen);


Как высчитать текущий ATR за день?
 
За текущий день? Тогда считайте в меньшем Тф - размер окна возьмите с начала открытия дня.

Или почитайте, что показывает  ATR...

 
int ATR = int(NormalizeDouble(iATR(NULL, PERIOD_D1, iBarShift(NULL, Period(), iTime(NULL, PERIOD_D1, 0)) + 1, 0)/Point(), 0));
 

У ATR - очень простой алгоритм - это средняя разность H и L c учетом возможного гэпа. 

Для одного дня - просто берем не среднюю разность, а одну разность.

 

Есть у меня индикатор, который внутри дня формирует ATR дня, т.е. максимум и минимум дня - 100, а изменения отражаются относительно приделов уровней внутри дня. У индикатора два графических уровня - процент цены закрытия и процент минимального значения (учитывается какая сейчас свеча - рост или падение)

 

 

 Даже линию тренда удается иногда построить )

Такое уже есть  в коде базе поищите .там были представлены разные индикаторы ..
