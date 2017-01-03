В профайле невозможно добавить картинку
кто сталкивался с проблемой добавления картинки в профайле?
all.f9f3220….js:43 current window id: 18dd001f-877c-d2b3-89e1-80f577bcab10
Приветствую, что подразумевается под картинкой профайле?
Аватар , картинка к посту(ленте) или фоновая картинка(когда зашли в профиль, большая картинка над аватаром) ?
Возможно размер в пикселях или размер файла большой или нет поддержки такого формата(png, img ....).
1. Там где фон. Пробовал разные варианты и тип и размер. Кстати пробовал даже тц картинку которая раньше стояла нормально.
Попробовал у себя на Win 7 64 , на опере все ок. Картинка появилась.
Какой размер файла ? Размер в пикселях? Формат файла?
1920*706
2,1 метра
png
Уважаемая администрация и друзья!
раньше все было ок, сейчас не могу добавить картинку, горит значок загрузки и все
Chrome Версия 54.0.2840.99 m
Win 7 64
в консоле
