В профайле невозможно добавить картинку

Уважаемая администрация и друзья!

кто сталкивался с проблемой добавления картинки в профайле?

раньше все было ок, сейчас не могу добавить картинку, горит значок загрузки и все

Chrome Версия 54.0.2840.99 m

Win 7 64 

 

в консоле

current window id: b4448abb-efff-fd41-0430-1b2be2fb2250
all.f9f3220….js:292last        = Thu Jan 01 1970 02:00:00 GMT+0200 (Финляндия (зима))
all.f9f3220….js:292now         = Tue Dec 13 2016 15:15:37 GMT+0200 (Финляндия (зима))
all.f9f3220….js:292next period = 60000
popup.js:16 executing default loadcountryDomain
popup.js:54 executing getCookieAndLoad
news:1 Error in response to storage.get: TypeError: Cannot read property 'get' of undefined
    at getCookieAndLoad (chrome-extension://plmlpbcjkpppncefeoongifnpinjmegf/js/popup.js:55:16)
    at Object.callback (chrome-extension://plmlpbcjkpppncefeoongifnpinjmegf/js/popup.js:43:4)
    at loadStorage (chrome-extension://plmlpbcjkpppncefeoongifnpinjmegf/js/popup.js:37:10)
    at chrome-extension://plmlpbcjkpppncefeoongifnpinjmegf/js/popup.js:936:2
all.f9f3220….js:43 current window id: 18dd001f-877c-d2b3-89e1-80f577bcab10
 

кто сталкивался с проблемой добавления картинки в профайле?


Приветствую, что подразумевается под картинкой профайле?

Аватар , картинка к посту(ленте)  или фоновая картинка(когда зашли в профиль, большая картинка над аватаром) ?

Возможно размер в пикселях или размер файла большой или нет поддержки такого формата(png, img ....). 

 

 
Evgeny Belyaev:

1.  Там где фон. Пробовал разные варианты и тип и размер. Кстати пробовал даже тц картинку которая раньше стояла нормально. 

Попробую на другом компе. 

 
Vladislav Andruschenko:
Попробовал у себя на Win 7 64 , на опере все ок. Картинка появилась.

Какой размер файла ? Размер в пикселях? Формат файла? 

 

1920*706

2,1 метра

png 

 
Vladislav Andruschenko:

Книь картинку мне в личку, попробую у себя. Потом картинку удалю.
 

 

не могу добавить картинку в профайл  

