Кто может объяснить, как это реализовать в MQL5
Зеркальный уровень — тот, который был поддержкой, а стал сопротивлением или наоборот (тела БСУ и БПУ находятся по разные стороны уровня, однако БПУ1 и БПУ2 должны находиться на одной стороне).
И опять безумные мозговые фантазии, хотя все так просто...
Есть ли связь между гениальностью и безумием?
За многие века изучения этого явления ученые пришли к выводу: в психологических механизмах мышления гениев и безумцев, как это ни странно, много общего. Об этом свидетельствует одна из ведущих концепций психологии 20 века – концепция вероятностного прогнозирования. Она показывает, что главное сходство мыслительных процессов гения и безумца – актуализация маловероятных, скрытых признаков при решении различных задач.
Здравствуйте!
Пытаюсь разбираться в MQL5, кто может привести пример кода индикатора, который строит уровень по следующим условиям:
14.11.2016 г. 05:35 (терминального времени) High: 2171.03 - первая точка
14.11.2016 г. 08:20 (терминального времени) Low: 2171.03 - вторая точка
14.11.2016 г. 08:25 (терминального времени) Low: 2171.03 - важное условие, что третья точка идёт на следующем баре за второй.
Построение должно выполняться с помощью инструмента «Рисование трендовой линии» с параметрами:
Дата: 2016.11.14 05:35:00 Значение: 2171.03
Дата: 2016.11.14 08:20:00 Значение: 2171.03
Галочка Луч вправо
и модифицироваться в:
Дата: 2016.11.14 05:35:00 Значение: 2171.03
Дата: 2016.11.14 12:15:00 Значение: 2171.03
при возникновении нового уровня.