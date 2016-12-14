Кто может объяснить, как это реализовать в MQL5

Здравствуйте!

Пытаюсь разбираться в MQL5, кто может привести пример кода индикатора, который строит уровень по следующим условиям:

14.11.2016 г. 05:35 (терминального времени) High: 2171.03 - первая точка

14.11.2016 г. 08:20 (терминального времени) Low: 2171.03 - вторая точка

14.11.2016 г. 08:25 (терминального времени) Low: 2171.03 - важное условие, что третья точка идёт на следующем баре за второй.

Построение должно выполняться с помощью инструмента «Рисование трендовой линии» с параметрами:

Дата: 2016.11.14 05:35:00 Значение: 2171.03

Дата: 2016.11.14 08:20:00 Значение: 2171.03 

Галочка Луч вправо

 

и модифицироваться в:

Дата: 2016.11.14 05:35:00 Значение: 2171.03

Дата: 2016.11.14 12:15:00 Значение: 2171.03  

при возникновении нового уровня. 


 

 

 

 

 

если вы опишите почему вы взяли именно эти точки - можно будет обьяснить. 
Зеркальный уровень — тот, который был поддержкой, а стал сопротивлением или наоборот (тела БСУ и БПУ находятся по разные стороны уровня, однако БПУ1 и БПУ2 должны находиться на одной стороне).


 

 
И опять безумные мозговые фантазии, хотя все так просто...

Alexey Volchanskiy:

И опять безумные мозговые фантазии, хотя все так просто...

Есть ли связь между гениальностью и безумием?

За многие века изучения этого явления ученые пришли к выводу: в психологических механизмах мышления гениев и безумцев, как это ни странно, много общего. Об этом свидетельствует одна из ведущих концепций психологии 20 века – концепция вероятностного прогнозирования. Она показывает, что главное сходство мыслительных процессов гения и безумца – актуализация маловероятных, скрытых признаков при решении различных задач.

 

