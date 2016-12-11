А как доказать что сперли советника?

Irina Kolesnikova:
Сперли код есть  как доказать? впервые столнулась?
как сперли? кому доказывать будете, тому кто спер? это бесполезно, нужно предохраняться лучше
 
Увы. Смиритесь. Впредь, не совершайте подобных ошибок.
Irina Kolesnikova:
спасибо вам но факт фактом 
каким фактом, я прямой вопрос задал - как сперли?
 
Попросите показать вам исходный код... 
И будет доказательство.
 
Irina Kolesnikova:
Сперли код есть  как доказать? впервые столнулась?

Ну, считайте доказали. Допустим, я у вас спер код, и даже не отказываюсь. Что дальше ?

Ваш код - такой же шлак, как и 90% всего, что и так лежит в открытом доступе. Так что мне от этой кражи - никакого прока нет.

 
Irina Kolesnikova:
Сперли код есть  как доказать? впервые столнулась?

да покажите людям, как торгует ваш продукт:

  

и как торгует продукт который, как вы считаете, торгует по украденному у вас коду:

Вы фантазер!! И занимаетесь черной рекламой своих неудачных продуктов! 

 
Платными ссылками можете в личных сообщениях обмениваться, но не на форуме.
 
Vladimir Karputov:
А как иначе показать что человек занимается глупостями и говорит о несуществующих фактах??? Ок, пусть скрины сравнит народ. по ним видно о чем речь
 

а с чего взяли, вообще, что спёрли?

небось ночник?

небось, прям, ну почти, по вашему алгоритму работает?

Yury Antipov:

а с чего взяли, вообще, что спёрли?

небось ночник?

небось, прям, ну почти, по вашему алгоритму работает?

короче у них там своя атмосфера, похоже ))
