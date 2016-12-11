А как доказать что сперли советника?
-
Irina Kolesnikova:как сперли? кому доказывать будете, тому кто спер? это бесполезно, нужно предохраняться лучше
Сперли код есть как доказать? впервые столнулась?
Увы. Смиритесь. Впредь, не совершайте подобных ошибок.
Irina Kolesnikova:каким фактом, я прямой вопрос задал - как сперли?
спасибо вам но факт фактом
Попросите показать вам исходный код...
И будет доказательство.
Irina Kolesnikova:
Сперли код есть как доказать? впервые столнулась?
Ну, считайте доказали. Допустим, я у вас спер код, и даже не отказываюсь. Что дальше ?
Ваш код - такой же шлак, как и 90% всего, что и так лежит в открытом доступе. Так что мне от этой кражи - никакого прока нет.
Платными ссылками можете в личных сообщениях обмениваться, но не на форуме.
Vladimir Karputov:А как иначе показать что человек занимается глупостями и говорит о несуществующих фактах??? Ок, пусть скрины сравнит народ. по ним видно о чем речь
Платными ссылками можете в личных сообщениях обмениваться, но не на форуме.
а с чего взяли, вообще, что спёрли?
небось ночник?
Yury Antipov:короче у них там своя атмосфера, похоже ))
