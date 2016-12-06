Не могу найти mql5 визарда

Здравствуйте, я скачал метатрейдер 5, хотел запустить mql5 wizard, однако, у меня постоянно выходит только mql4. Каким образом мне выйти именно на пятый?

 Более того, когда я нажимаю "создать", выбираю "пользовательский индикатор", заполняю все поля, нажимаю "готово" - у меня просто закрывается окно и ничего не появляется

 

Какой билд терминала?

Какая у вас ОС, битность?

Попробуйте скачать здесь.

 
этот же файл уже с пометкой (2) скачивается

 
1490 билд
 
я работаю через удаленку - через wmware - возможно, из-за этого? 

 
Только что проверил. Скачал по ссылке MT5 и запустил MT5->эдитор->Создал через "Мастер MQL5"  пользовательский индикатор. Все на месте. 

Какой билд терминала?

Какая у вас ОС, битность?


На эти вопросы ответьте, пожалуйста. 
 
х64 + вин 7 проф

Но повторюсь, я подключаюсь по удаленке, прав админа не имею 

 

у меня наоборот, все терминалы почему привязаны к MQL5

 но я не пользуюсь доп средствами и как то привык уже. 


 
Приложите скриншоты. Как вы запускаете эдитор?
 
более того, я не могу ни один график в самом метатрейдере запустить

 

