Не могу найти mql5 визарда
1490 билд
я работаю через удаленку - через wmware - возможно, из-за этого?
Только что проверил. Скачал по ссылке MT5 и запустил MT5->эдитор->Создал через "Мастер MQL5" пользовательский индикатор. Все на месте.
Какой билд терминала?
х64 + вин 7 проф
Но повторюсь, я подключаюсь по удаленке, прав админа не имею
у меня наоборот, все терминалы почему привязаны к MQL5
но я не пользуюсь доп средствами и как то привык уже.
Здравствуйте, я скачал метатрейдер 5, хотел запустить mql5 wizard, однако, у меня постоянно выходит только mql4. Каким образом мне выйти именно на пятый?
Более того, когда я нажимаю "создать", выбираю "пользовательский индикатор", заполняю все поля, нажимаю "готово" - у меня просто закрывается окно и ничего не появляется