05.12.2016 Понедельник EURUSD ваш прогноз закрытия свечи на D1

  • 36% (15)
  • 45% (19)
  • 19% (8)
Всего проголосовало: 42
 
Yuriy Zaytsev:
Ibragim Dzhanaev:
А геп то не всегда закрывается ! ))
 
Ibragim Dzhanaev:
4 волна. будет пятая вниз.
 
Думаю курс повысится.
