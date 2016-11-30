Интересен ли Вам разгон депозита с логически целесообразными, но все таки с большими рисками?

  • 46% (31)
  • 38% (26)
  • 16% (11)
Всего проголосовало: 68
 
Да, если депозит изначально маленький...
 
Здравствуйте Дмитрий, спасибо за ответ. Как у Вас дела в этом направлении - наверно очень много того, что тестируется.
 
Если маленький, за день удвоить не страшно, сольешь, так сольешь.. Я вот вчера с $50 сделал лениво $87, ну а с $5000 сделать $8700 очко уже жим-жим :)
 
мартином?
 
Нет, роботом, пару раз выставлял руками большие локи, когда цена шла не туда. Счет не центовый, обычный, с полтинником очень большие риски, еще и плечо 1:100 :)).

Но у ДЦ есть замечательная фишка - хеджированная маржа равна нулю! То есть рай для хеджинга.

ыыы 

А чем собственно разница ... Представь что $5000 это $50 ... Когда слышу такие истории, спрашиваю есть ли у вас яхта ? )
 
Если для Вас нету разницы между 50 и 5000 то конечно так можно представить.

А если есть разница, то представить не получится, психологическое давление будет присутствовать. 

Когда слышу такие истории, спрашиваю есть ли у вас яхта ? ) 

А у Вас?
 
У меня есть :) 

 

 
Надо тож прикупить ))

yahta 

 
Дело не столько в давлении, хотя это есть безусловно. Просто при таком разгоне депо загружается на 70-90%, у меня в скальпере можно эту цифру выставлять. Соответственно, если цена пошла против меня, я сейчас в полуручном режиме открываю лок с надеждой через какое-то время выйти в ноль или небольшой плюс. Благо, именно в этом ДЦ хеджированная маржа == 0, то есть при открытых ордерах на бай и селл одинаковой лотности маржа равно нулю! И я могу в таком состоянии болтаться дотаточно долго и без рисков, пока ордера не закроются по профитам. Это, конечно, когда на рынке стоит флет, как последние 2 дня по евробаксу.  

Но это все равно рискованно, я обычно с такими рисками не работаю. Т.к. если я потеряю это полтинник - ну и бог с ним. А вот $5000 уже удар по бюджету. Это для меня, для кого-то тоже мелочь ) 

