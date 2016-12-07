Арбитраж MIX - MXI
Кто-нибуть торгует?
Есть ли смысл писать робота?
Что то изменилось?
Торгующийся в настоящее время на Московской бирже фьючерс на индекс ММВБ с большим номиналом (код – MIX) в связи с наличием открытых позиций продолжит торговаться до июня 2016 года, после чего будет выведен из торговой системы.
Я думал MIX уже не торгуется.
- www.moex.com
Биржа приняла решение (но забыла оповестить), что MIX бкдет торговаться и дальше.
добавлено
сопровождалось рекомендацией Комитета по срочному рынку о прекращении допуска к торгам новых серий фьючерса MIX.
То есть, предполагалось, что ранее заведённые серии MIX, по которым были открыты позиции (вплоть до сентября 2016 года),
будут торговаться до исполнения, а новые серии заводиться не будут.
Однако в последнее время на Биржу поступило несколько просьб от участников торгов о заведении дальнейших
серий MIX – в том числе от крупных брокеров. Поэтому на ближайшем заседании Комитета по срочному рынку,
которое состоится в конце сентября, будет снова обсуждаться вопрос о будущем фьючерса MIX.
Но, поскольку заседание Комитета состоится уже после исполнения сентябрьской серии,
Биржа приняла решение о допуске к торгам декабрьских фьючерсов и опционов на MIX.
С уважением,
Владимир Малахов
Техническая поддержка ПАО Московская Биржа
Но так как уже есть фьючерсы MIX-3.17, MIX-6.17, MIX-9.17 это означает, что будет торговаться и дальше.
Смотрю графики, визуально практически не отличаются. Может лучше сбер?
Со сбером то же самое.
Можно забирать расхождения и внутри дня. В долгосрочной перспективе прямая разница двух активов расходится фатально, но она так или иначе колеблется вокруг своего среднего, именно это и можно использовать внутри дня, приведя спред к нулю в виде осциллятора.
Насмешили.
Внутри дня и разъедится, да и не на 30, а на все 45%
