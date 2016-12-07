Арбитраж MIX - MXI

Кто-нибуть торгует?

Есть ли смысл писать робота? 

 
Что то изменилось?

Торгующийся в настоящее время на Московской бирже фьючерс на индекс ММВБ с большим номиналом (код – MIX) в связи с наличием открытых позиций продолжит торговаться до июня 2016 года, после чего будет выведен из торговой системы. 

Я думал MIX уже не торгуется. 

17 августа 2015 года на Московской бирже начинаются торги фьючерсом на индекс ММВБ, имеющим небольшой номинал и низкий размер гарантийного обеспечения. Код контракта – MXI. Цена нового контракта будет равна значению индекса ММВБ. Шаг цены составит 0,05 пункта, его стоимость - 50 копеек. Биржевой сбор установлен в размере 30 копеек за контракт...
 
Биржа приняла решение (но забыла оповестить), что MIX бкдет торговаться и дальше.

добавлено

Добрый день. Действительно, решение о запуске мини-фьючерса на Индекс ММВБ (MXI), которое было принято в 2015 году,
сопровождалось рекомендацией Комитета по срочному рынку о прекращении допуска к торгам новых серий фьючерса MIX.
То есть, предполагалось, что ранее заведённые серии MIX, по которым были открыты позиции (вплоть до сентября 2016 года),
будут торговаться до исполнения, а новые серии заводиться не будут.
Однако в последнее время на Биржу поступило несколько просьб от участников торгов о заведении дальнейших
серий MIX – в том числе от крупных брокеров. Поэтому на ближайшем заседании Комитета по срочному рынку,
которое состоится в конце сентября, будет снова обсуждаться вопрос о будущем фьючерса MIX.
Но, поскольку заседание Комитета состоится уже после исполнения сентябрьской серии,
Биржа приняла решение о допуске к торгам декабрьских фьючерсов и опционов на MIX.

С уважением,
Владимир Малахов
Техническая поддержка ПАО Московская Биржа

Но так как уже есть фьючерсы MIX-3.17, MIX-6.17, MIX-9.17 это означает, что будет торговаться и дальше.

 

Написал индикатор MIX-MXI спрэд

Желтая линия по ластам

Малиновая аск-бид продажа

Светло-голубая аск-бид покупка

Арбитраж не получится :(

 

 
Смотрю графики, визуально практически не отличаются. Может лучше сбер?
Со сбером то же самое.
 
То есть на Сбере против Сбера.преф расхождений нет?  Имхо, на миксе я их не вижу, а на сбере как раз вижу, почти каждый день.
 
суть в том что на сбере расхождение могут быть фатальныы.... до 30% по стоимости актива (проверено).... На этом можно слиться, так что аккуратнее
 
Можно забирать расхождения и внутри дня. В долгосрочной перспективе прямая разница двух активов расходится фатально, но она так или иначе колеблется вокруг своего среднего, именно это и можно использовать внутри дня, приведя спред к нулю в виде осциллятора.

Насмешили.

Внутри дня и разъедится, да и не на 30, а на все 45% 

 
Действительно смешно, ну ладно, больше не буду))
