Закрытие позиции. Это баг в mql5 или???
Все правильно, это такое задание проскальзывания в 18446744073709551615 пунктов. Т.е. допускается любое проскальзывание.
Честно говоря, на deviation (SlipPage) можно почти всегда забивать
fxsaber, 2016.11.14 13:33
// Add: Поскольку параметр SlipPage (OrderSend, OrderClose) влияет на исполнение маркет-ордеров только в Instant-режиме,
Ну это из серии якобы невозможности задания отрицательных маджиков.
uType и Type - одно и то же при исполнении.
Дополню картинкой, стандартный виндовый калькулятор, смотрите представление в бинарном виде
а что значит перечеркнутый профиль топикстартера?
не знаю куда писать, но может кто здесь поможет. Как убрать канал который строится в тестере мт5. (рис.)
Этот "канал" - признак того, что Вы тестируете в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков". То есть этот "канал" - это реальные границы цен взятые из тиковой истории.
Обратил внимание на deviation при закрытии позиции.
Откуда -1 если ULONG_MAX может быть представлено только положительным значением?
ULONG_MAX
Максимальное значение, которое может быть представлено типом ulong
18446744073709551615