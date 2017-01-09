Закрытие позиции. Это баг в mql5 или???

Новый комментарий
 

Обратил внимание на deviation при закрытии позиции.


   bool              PositionClose(const ulong ticket,const ulong deviation=ULONG_MAX);

Откуда -1 если ULONG_MAX может быть представлено только положительным значением?

ULONG_MAX

Максимальное значение, которое может быть представлено типом ulong

18446744073709551615

 

Все правильно, это такое задание проскальзывания в 18446744073709551615 пунктов. Т.е. допускается любое проскальзывание.

Честно говоря, на deviation (SlipPage) можно почти всегда забивать

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MT4Orders

fxsaber, 2016.11.14 13:33


//   Add: Поскольку параметр SlipPage (OrderSend, OrderClose) влияет на исполнение маркет-ордеров только в Instant-режиме,
т.к. он нужен только для кухонь.
 
fxsaber:

Все правильно, это такое задание проскальзывания в 18446744073709551615 пунктов. Т.е. допускается любое проскальзывание.

Честно говоря, на этот пункт можно почти всегда забивать

т.к. он нужен только для кухонь.
Вопрос не совсем о проскальзывании и забить на это или нет. Вопрос о том откуда -1? На скрине подчёркнуто.
 

Ну это из серии якобы невозможности задания отрицательных маджиков.

uType и Type - одно и то же при исполнении. 

 
fxsaber:

Ну это из серии якобы невозможности задания отрицательных маджиков.

uType и Type - одно и то же при исполнении. 

Дополню картинкой, стандартный виндовый калькулятор, смотрите представление в бинарном виде

фф 

 
а что значит перечеркнутый профиль топикстартера?
 
trader781:
а что значит перечеркнутый профиль топикстартера?
топикастер в бане
 
не знаю куда писать, но может кто здесь поможет. Как убрать канал который строится в тестере мт5. (рис.)
Файлы:
tester.PNG  90 kb
 
Dmitry Melnichenko:
не знаю куда писать, но может кто здесь поможет. Как убрать канал который строится в тестере мт5. (рис.)
Этот "канал" - признак того, что Вы тестируете в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков". То есть этот "канал" - это реальные границы цен взятые из тиковой истории.
 
Vladimir Karputov:
Этот "канал" - признак того, что Вы тестируете в режиме генерации тиков "Каждый тик на основе реальных тиков". То есть этот "канал" - это реальные границы цен взятые из тиковой истории.
а убрать его можно???
 
все, я понял спасибо!!
12
Новый комментарий