Запаздывание стакана
Ребята в поддержке не стали отправлять за комментариями на биржу, в отличие от некоторых https://forum.quik.ru/forum10/topic787/, а сразу признались, что виноват метатрейдер.
Ребята в поддержке не стали отправлять за комментариями на биржу, в отличие от некоторых https://forum.quik.ru/forum10/topic787/, а сразу признались, что виноват метатрейдер.
Ребята из ФИНАМа?
Они в чём угодно признаются, но только не в своих "кривых" руках.
Добавлено
У Вас на графике есть индикаторы, уберите их и проверьте снова.
Как может Last проходить по ценам в глубине стакана? Это запаздывание такое?
На видео фьючерс РТС, брокер Just2Trade финам. Кто-нибудь сталкивался? Как у других брокеров дела обстоят?
Как может Last проходить по ценам в глубине стакана? Это запаздывание такое?
На видео фьючерс РТС, брокер Just2Trade финам. Кто-нибудь сталкивался? Как у других брокеров дела обстоят?
Что значит "Как может Last проходить по ценам в глубине стакана"? Last - цена последней сделки, графики биржевых инструментов рисуются по Last. Вот на раскадровке видно, что объем на уровне 101650 был равен 87 , а в следующий момент уменьшился до 86. Значит, прошла сделка по цене 101650.
Что значит "Как может Last проходить по ценам в глубине стакана"? Last - цена последней сделки, графики биржевых инструментов рисуются по Last. Вот на раскадровке видно, что объем на уровне 101650 был равен 87 , а в следующий момент уменьшился до 86. Значит, прошла сделка по цене 101650.
ну так все верно спрашивает ТС, откуда у вас взялась сделка по 101650,если ниже есть лучшие предложения. маркет не может улететь мимо лучших асков ,не исполнив их. сделки должны на данном примере пройти сначала 101630,затем 101640
Тогда автор дал не все данные. Пусть отключит все индикаторы и включит показ сделок на тиковом графике
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как может Last проходить по ценам в глубине стакана? Это запаздывание такое?
На видео фьючерс РТС, брокер Just2Trade финам. Кто-нибудь сталкивался? Как у других брокеров дела обстоят?