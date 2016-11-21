Нужен terminal.exe или инсталятор 32битной версии

Что-то снова поломали МК, в апдейте и в вебинсталере.

не хочет 32 битную версию ставить и обновлять.


Скиньте плиз у кого есть свежий 32 битный терминал

 

кто то знает причину ?


 
o_O:

Сейчас проверю и я - терминал хочет 1472 поставить...
 
o_O:

Жутко старый билд терминала ждет пакет с отдельным компилятором.

Видимо, пару лет не запускали его. Нужно с инсталлера ставить и желательно исключительно 64 битную версию
 
Нормально стал.
2016.11.21 21:54:47.899 Terminal        MetaTrader 5 build 1472 started (MetaQuotes Software Corp.)
2016.11.21 21:54:47.900 Terminal        Windows 10 Home (X86 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Atom  Z3740 @ 1.33GHz, RAM: 734 / 1931 Mb, HDD: 38667 / 49784 Mb, GMT+02:00
2016.11.21 21:54:47.900 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
 

Build 1472  x64 встал прекрасно , x32 встал прекрасно

 
Речь не об инсталляторе была, а об штатном апдейте очень старой версии терминала.

Очень старой версии, которой больше 1.5 года 

 
рад за вас. )))

 
а у вас как ?

https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

 
а у меня вопрос из заголовка до сих пор ))

https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

может имеет смысл аккуратно снести - предварительно скопировав если что то нужно из каталогов

и заново поставить

 
такое и у меня есть.  не ставит он 32
12
