Умножаем депо в 100 000 раз за 10 дней, или как бы выглядел идеальный советник. - страница 2
фигня этот ваш МТ4, вот вам грааль на МТ5 в режиме все реальные тики
Верно написали, все дело в спреде, больше 5 пипсов планомерный слив, и дело действительно не в процентах, это всего лишь качество моделирования тиков. При минимальных спредах в некоторых ДЦ можно добиться матожидания равному комиссии, за предоставление тех же минимальных спрэдов)) А советник этот Trio Dancer, только вот он не трио, а соло торговал, и с нужными параметрами трала,профита, и т.д. поковыряйтесь кому захочется. Возможно в него стоит добавить функцию контроля спрэда,но сомневаюсь что то толковое выйдет. Всем удачи
ECN с низким спредом в помощь.
