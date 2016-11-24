Умножаем депо в 100 000 раз за 10 дней, или как бы выглядел идеальный советник. - страница 2

фигня этот ваш МТ4, вот вам грааль на МТ5 в режиме все реальные тики


 
maximusus:

Верно написали, все дело в спреде, больше 5 пипсов планомерный слив, и дело действительно не в процентах, это всего лишь качество моделирования тиков. При минимальных спредах в некоторых ДЦ можно добиться матожидания равному комиссии, за предоставление тех же минимальных спрэдов)) А советник этот Trio Dancer, только вот он не трио, а соло торговал, и с нужными параметрами трала,профита, и т.д. поковыряйтесь кому захочется. Возможно в него стоит добавить  функцию контроля спрэда,но сомневаюсь что то толковое выйдет. Всем удачи

ECN  с низким спредом в помощь.

 
Alexandr Saprykin:

ECN  с низким спредом в помощь.

И с комиссией), в итоге тот-же размер затрат, что и на стандартном счёте при бОльшем спреде. От перестановки слагаемых сумма не меняется
