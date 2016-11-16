Имеет смысл дополнять сервис портала MQL5 - дизайнерами и их продуктами? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё дело в том, что сейчас Фриланс - это односторонний сервис: то есть во Фрилансе можно опубликовать заявку с позиции покупателя услуги (сделайте советник, составьте индикатор...), а вот с позиции разработчика услуг (сделаю советник, нарисую иконки, совершу перевод с одного языка на другой...) опубликовать заявку невозможно. Точнее можно, но будет смотреться нелепо.
В общем нужно пробовать. Как только наберётся какое то количество таких работ, тогда можно будет уже анализировать и делать выводы о востребованности.
Как и говорил - работу нельзя выставить с позиции разработчика услуг. Вот, создал работу: мол так и так, переведу текст с англ. на рус. А в итоге я вижу, что работа создана в качестве "ЗАКАЗЧИКА":
потому что здесь другая спецификация,
Портфолио разработчика - это его работа.
Представляете что будет если в Фриланс будут добавлять работу по типу:
Я разработчик, свободен, пишите мне что хотите? :-)
Разработчик рекламирует свою работу в другом месте, либо ищет заказчика, который подал заявку. Оценивает стоимость ТЗ и может согласится или нет с работой.
потому что здесь другая спецификация,
Портфолио разработчика - это его работа.
Представляете что будет если в Фриланс будут добавлять работу по типу:
Я разработчик, свободен, пишите мне что хотите? :-)
Разработчик рекламирует свою работу в другом месте, либо ищет заказчика, который подал заявку. Оценивает стоимость ТЗ и может согласится или нет с работой.
а что и переводчики есть в фриласне? я бы не отказался от их услуг,
почем нынче слово?
На сторонних ресурсах можно получить качественный, относительно недорогой перевод.
Действительно, можно купить много иконок за мало денег. Но и пользы от тонны иконок - чуть.
Я, как известно, ничего не продаю, но для быстроты поиска делаю свои иконки с выраженной тематикой-
На сторонних ресурсах можно получить качественный, относительно недорогой перевод.
Действительно, можно купить много иконок за мало денег. Но и пользы от тонны иконок - чуть.
Я, как известно, ничего не продаю, но для быстроты поиска делаю свои иконки с выраженной тематикой-