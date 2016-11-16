Имеет смысл дополнять сервис портала MQL5 - дизайнерами и их продуктами? - страница 2

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Всё дело в том, что сейчас Фриланс - это односторонний сервис: то есть во Фрилансе можно опубликовать заявку с позиции покупателя услуги (сделайте советник, составьте индикатор...), а вот с позиции разработчика услуг (сделаю советник, нарисую иконки, совершу перевод с одного языка на другой...) опубликовать заявку невозможно. Точнее можно, но будет смотреться нелепо.

В общем нужно пробовать. Как только наберётся какое то количество таких работ, тогда можно будет уже анализировать и делать выводы о востребованности. 

Как и говорил - работу нельзя выставить с позиции разработчика услуг. Вот, создал работу: мол так и так, переведу текст с англ. на рус. А в итоге я вижу, что работа создана в качестве "ЗАКАЗЧИКА":

Заказчик 

 

потому что здесь другая спецификация, 

Портфолио разработчика - это его работа.

Представляете что будет если в Фриланс будут добавлять работу по типу:

 

Я разработчик, свободен, пишите мне что хотите? :-)

 

 

 Разработчик рекламирует свою работу в другом месте, либо ищет заказчика, который подал заявку. Оценивает стоимость ТЗ и может согласится или нет с работой. 

 
Vladislav Andruschenko:

потому что здесь другая спецификация, 

Портфолио разработчика - это его работа.

Представляете что будет если в Фриланс будут добавлять работу по типу:

Я разработчик, свободен, пишите мне что хотите? :-)

 Разработчик рекламирует свою работу в другом месте, либо ищет заказчика, который подал заявку. Оценивает стоимость ТЗ и может согласится или нет с работой. 

Да. Не подумал :)
 
Vladislav Andruschenko:

а что и переводчики есть в фриласне? я бы не отказался от их услуг, 


почем нынче слово? 

Я уже рекламировал свою женщину-друга, она переводила синхронно высших до П  в команде( до декрета) . Сейчас уже возвращается в тему, если реально надо - пишите. В декрете скучала, было недорого, сейчас не в курсах.
 
О каком конкретно сервисе вопрос? Фриланосом вроде как для любых работ можно пользоваться. Там даже по переводам были заказы.
 

На сторонних ресурсах можно получить качественный, относительно недорогой перевод.

Действительно, можно купить много иконок за мало денег. Но и пользы от тонны иконок - чуть.

Я, как известно, ничего не продаю, но для быстроты поиска делаю свои иконки с выраженной тематикой-

 
ingensi:

На сторонних ресурсах можно получить качественный, относительно недорогой перевод.

Действительно, можно купить много иконок за мало денег. Но и пользы от тонны иконок - чуть.

Я, как известно, ничего не продаю, но для быстроты поиска делаю свои иконки с выраженной тематикой-

С вас картинка 200х200 для Байконура ;)
 
Кстати, да. Пора озадачиться-
12
Новый комментарий