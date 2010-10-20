Документация - страница 2
https://www.mql5.com/files/docs/mt5/mql5/chm/mql5_russian.chm
Хорошо бы, чтобы эти ссылки были где-то на видном месте, например где-нибудь на этой странице https://www.mql5.com/ru/docs
Чтобы не искать по форуму ссылки.
Здравствуйте!
Не могу файл: mql5_russian.pdf преобразовать в формат Word.
Что только не делал, на устанавливал кучу конверторов не помогает!
Как преобразовать формат PDF хоть во что нибудь другое?
А зачем, тем более в формат Word?
Чтобы сократив с 2100 страниц хотя бы до 500 распечатать на принтере.
На экране читать глаза сломаешь.
ABBYY FineReader 8 и выше будут вам в помощь (проще способа не помню)...
Дак в Adobe можно фон сделать чёрным, а буквы серым! А при таком способе чтения глазам гораздо комфортнее, чем при чтении бумажных носителей!
ABBYY FineReader 8 и выше будут вам в помощь (проще способа не помню)...
К сожалению ни чего не вышло!!!