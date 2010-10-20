Документация - страница 2

Renat :

Renat :

Хорошо бы, чтобы эти ссылки были где-то на видном месте, например где-нибудь на этой странице https://www.mql5.com/ru/docs

Чтобы не искать по форуму ссылки.

 
Да, все это сделаем
 
 
sergeev:

Спасибо, исправлено.
 

Здравствуйте!

Не могу файл: mql5_russian.pdf преобразовать в формат Word.

Что только не делал, на устанавливал кучу конверторов не помогает!

Как преобразовать формат PDF хоть во что нибудь другое?

gisip:

А зачем, тем более в формат Word?
 
Interesting:
Чтобы сократив с 2100 страниц хотя бы до 500 распечатать на принтере.

На экране читать глаза сломаешь.

ABBYY FineReader 8 и выше будут вам в помощь (проще способа не помню)...
 
Дак в Adobe можно фон сделать чёрным, а буквы серым! А при таком способе чтения глазам гораздо комфортнее, чем при чтении бумажных носителей!

 

 
К сожалению ни чего не вышло!!!

