Ищу срипт открывающий одновременно несколько ордеров. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хм, нужен фиксированный лот 1.
Я сегодня само воплощение доброты :-)
Я сегодня само воплощение доброты :-)
спасибо, что возитесь со мной :), всё заработало, запускаю!!! даст бог и конкурс будет выигран!
waitra, не знаю в чём причина, но не точно закрывает позиции при фиксированном стопе (10):
waitra, не знаю в чём причина, но не точно закрывает позиции при фиксированном стопе (10):
Фиксированный не стоп, а тейк. На сколько он выставлен на столько прибыль и фиксируется. Всё правильно.
А о причине Владислав писал уже: нужно RefreshRates() вставить в цикле перед пересчётом тейков/стопов и открытием позиции.
Фиксированный не стоп, а тейк. На сколько он выставлен на столько прибыль и фиксируется. Всё правильно.
А о причине Владислав писал уже: нужно RefreshRates() вставить в цикле перед пересчётом тейков/стопов и открытием позиции.
ага, тейк, я перепутал. RefreshRates() вставил, вот такой код получился:
ага, тейк, я перепутал. RefreshRates() вставил, вот такой код получился:
Другое дело - теперь должен работать корректно.
не хочет корректно.
Подскажите пожалуйста код, который добавляет сразу, к примеру, 10 ордеров за раз.