Тестер стратегий не видит советники
Цепляю советник к графику. Выставляю в окне тестера все параметры. Жму старт и ничего...
Тестер видит только MACD SAMPLE. Почему?
В комбобоксе все есть. Когда я хочу протестировать советник, выставляю все настройки, жму старт и тест не идет, в журнале запись:
2010.06.28 12:37:18 Tester Loading of C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.ex5 failed
Пробовал скачать и поставить другие советники все тоже. Так вот:
2010.06.28 12:48:14 Tester Loading of C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\EMA.ex5 failed
Какой билд терминала у вас сейчас?
Build 290
28.06.2010
Компилировал не помогает. Еще заметил ChartInChart эксперт тестируется в тестере а мувинг нет.
Даже такой простой код скомпилировал:
//+------------------------------------------------------------------+
//| New.mq5 |
//| Copyright 2010, AM2 Group. |
//| http://www.am2_group.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, AM2 Group."
#property link "http://www.am2_group.net/"
#property version "1.00"
//--- input parameters
input int TakeProfit=50;
input int StopLoss=25;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
В тестере на вкладке входные параметры такая картинка. Также и с экспертом Moving Average.ex5 .
Сейчас все заработало, только каждый раз перед тестом приходится компилировать советника. Спасибо!
