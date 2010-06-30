Тестер стратегий не видит советники

Цепляю советник к графику. Выставляю в окне тестера все параметры. Жму старт и ничего...

Тестер видит только MACD SAMPLE. Почему? 

 
AM2:

То есть все советники откомпилированы, вы их видите в окне навигатора терминала и можете набросить на чарт, но не видите этих советников в комбобоксе тестера стратегий? Так?
 

В комбобоксе все есть. Когда я хочу протестировать советник, выставляю все настройки, жму старт и тест не идет, в журнале запись:

2010.06.28 12:37:18 Tester Loading of C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.ex5 failed

Пробовал скачать и поставить другие советники все тоже. Так вот:

2010.06.28 12:48:14 Tester Loading of C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\EMA.ex5 failed

 

 
AM2:

Какой билд терминала у вас сейчас?
 
alexvd:
Какой билд терминала у вас сейчас?

Build 290

28.06.2010 

 
Попробуйте перекомпилировать экспертов вручную.

 

Компилировал не помогает. Еще заметил ChartInChart эксперт тестируется в тестере а мувинг нет.

Даже такой простой код скомпилировал:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          New.mq5            |
//|                                       Copyright 2010, AM2 Group.    |
//|                                         http://www.am2_group.net/  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, AM2 Group."
#property link      "http://www.am2_group.net/"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input int      TakeProfit=50;
input int      StopLoss=25;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
  
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
  
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 

 В тестере на вкладке входные параметры такая картинка. Также и с экспертом Moving Average.ex5 .

 

Сейчас все заработало, только каждый раз перед тестом приходится компилировать советника. Спасибо!

