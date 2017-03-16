MW патерны - страница 3
http://www.bollingeronbollingerbands.com/patterns/
эволюция интересна
Спасибо, с этим сайтом знаком.
Ели не ошибаюсь Вы занимаетесь разработкой индюка ZUP (если так за этот индикатор вам отдельное спасибо), скажите как специалист сложно написать (реализовать) индикатор о котором я тут завел разговор?
(сам в вопросах MQL-4 полный 0)
Написать не сложно. Встречный вопрос. Как его, этот индикатор, применять? Он хорошо ложится в концепцию ZUP. Туда и встроим. Но вот как применять?
Но вот как применять?
А здесь чисто по русски будет, с начало сделают, а потом ищут применение, взять тот же самый ZUP, Вашего написания, первоначально "как применять" знали только Вы, а все остальные...или не все, но многие, сами искали ответ на этот вопрос, так оно и тут будет.
Встретил вот такое сообщение: MW патернах тоже позавотился, прилепив библиотеку из 32 штук к графику...
картинка распознования этих фигур
У кого есть данный индюк или информация о нем - поделитесь, пожалуйста!
тут
в личку
на мыло: sqs.scrooge@gmail.com
В ZUP моего мало. Основная идея - объединить в одном индикаторе зигзаги с различными алгоритмами и сделать вывод различных графических построению от найденных переломов зигзагов. Динамические и статические графические инструменты. Ну и по мелочам. А многое собрано с миру по нитке.
Чему я могу научить, если у всех графических инструментов есть авторы? Обычно у авторов и надо спрашивать, как использовать их идеи. Например, по вилам Эндрюса надо обращаться к Патрику Микуле и Putnik-у (я не ошибся. Putnik хоть и не автор вил Эндрюса, но он разработал интересные методики применения вил. Хотя и сложные. И он помог встроить в ZUP полный комплект вил Эндрюса + добавил много своих наработок по этой теме). По паттернам Гартли также есть авторы. По паттернам Песавенто - к Песавенто. И т.д.
Моя же работа - рутинная. Постараться сделать, чтобы было удобно, без ошибок, чтобы были наиболее полные построения. Чтобы все работало быстро. А главное, чтобы была возможность использования различных графических построений в среде метатрейдера. Чтобы желающие использовать эти инструменты не искали их в других программах технического анализа, не взламывали различные программы технического анализа... не искали по бескрайним простора Интернета программы.. Чтобы все было под рукой, в одном месте.
Так получилось.
Да, приходится многим искать ответ на вопрос как применять. Но, с другой стороны, участниками было предложено большое количество оригинальных идей применения различных графических инструментов. Также уже на основе сделанного были предложены новые методики применения известных графических инструментов.
Развитие идет. И это главное. Не ждать же с моря погоды.
Огромное спасибо за проделанную работу.
По поводу применения - один из вариантов предложен в книге BOLLINGER ON BOLLINGER BANDS главы:
Глава 10 Распознавание фигур 78
Глава 11 Пятиконечные фигуры 85
Глава 12 W-образные основания 98
Глава 13 М-образные вершины 108
там прицепил книжку
И что?..
Типа, СТАТИСТИКА угадываний будущего у этого "украшения" отличается от 50 на 50?..