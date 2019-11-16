Парсер новостей с forexfactory.com - страница 5
Добрый день.
Есть код, скачивающий новости со страницы https://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1.
Хочу создать файл базу новостей за исторический период. Не пойму как запросить новости за предыдущие дни? Какой синтаксис? Какой url будет для ресурса выше? Где можно найти информацию?
Не смог разобраться с предложенным вами ресурсом.
Используйте для парсинга новостей форексфактори. Там все понятно. Вот пример
https://www.forexfactory.com/calendar.php?day=oct16.2019
Понял, посмотрю. Хотел investing.com (он же forexprostools.com) оставить. Уж привык к ним. Есть какие-то различия с forexfactory?
По investing.com нашел только c++ библиотеки, вот человек делится https://forum.binguru.net/viewtopic.php?id=3485 Пока еще не тестировал.
Думаю новости не должны отличаться от сервиса к сервису. На этом ресурсе есть код mql4 парсинга форексфактори через вебреквест. Я сам пользовался этим примером для создания своего парсера новостей и настроения рынка.
На каком ресурсе? Ссылка не вебтерминал ведет.
https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=webrequest
https://www.mql5.com/en/code/15931
полезная фишка
спасибо!
а получилось его запустить?
У меня файл не скачивается. DLL везде разрешены: и для индикатора, и в настройках терминала.
url изменился. https://www.forexfactory.com/calendar.php?week=this