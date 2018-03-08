MACD и MACD-гистограмма - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
Отличный индикатор! Спасибо!
[Удален]  

я скачал Traditional MACD и у меня пара вопросов. автор не отвечает.

1. Dear, I would like to delete a line (selected) or make it a solid black line or consisting of black dots. how could I do it?

2. didn't you confused the line macd (thick) and signal (thin)?



спасибо

12
Новый комментарий