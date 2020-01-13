Нужен программист MQL 4, для бесплатной реализации идеи.
опиши стратегию
Торговая система PirogOFF Week построена на базе недельной цикличности рынка. Недельный цикл - наиболее важный краткосрочный циклы торгов формирующих тенденции. При использовании ценовых фильтров. Фильтр фигуры (фигура - 100 пунктов) 12-31 (верхняя часть фильтра); 69-88 (нижняя часть фильтра).
1. Чем торгуем? В данной торговой системе будем использовать инструменты, торгующиеся на Международном Межбанковском Валютном Рынке FOREX.
2. Работать будем на временных интервалах: четыре часа (H4), пять минут (M5).
3. Использовать будем PirogOFF индикатор, либо линии Фибоначчи.
4. Работать будем в рамках недельного цикла, основываясь на следующем:
а) недельный цикл - наиболее важный краткосрочный цикл торгов формирующих тенденции.
б) основное движение цены заключено между границами цикла. Поэтому при откате цены от границы диапазона надо открывать позицию и закрывать ее, когда цена дойдет до дру¬гой границы диапазона.
в) Если цена пробивает границу диапазона, то, скорее всего, на¬чинается новый тренд (или продолжается уже имеющийся) и поэтому надо открывать позицию в направлении прорыва.
г) Если цена вышла из диапазона, но потом вернулась в его гра¬ницы, то это может означать, что прорыв не состоялся, но¬вый тренд не начался и можно открыть позицию при возвра¬щении цены в границы диапазона.
5. Работать будем с депозитом от 100 $, объём позиций не должен превышать риск на депозит в размере 5% от депозита.
6. Открывать и закрывать позицию будем по следующим правилам.
Длинную позицию открываем при следующих условиях: определяем тенденцию на прошедшей неделе на 5 минутном (по усмотрению) графике, с помощью линии Фибоначчи с параметрами 0; 50; 100 или с помощью индикатора PirogOFF (открыть график с временным интервалом H4). Мы имеем на графике, недельный цикл с 2009.01.05 по 2009.01.12, соединяем с помощью линий Фибоначчи Low (минимальную цену за данный период) с High (максимальную цену за данный период) и получаем три уровня цены 0% (1.5374); 50% (1.4902); 100% (1.4430).
Определяем уровни входа в рынок, для этого используем так называемый фильтр фигуры (фигура - 100 пунктов) 12-31 (верхняя часть фильтра); 69-88 (нижняя часть фильтра) PirogOFF Indicator M5. Уровень цены 0% (1.5374) верхняя часть фильтра 1,5412-31, нижняя часть фильтра 1,5288-69. Уровень цены 50% (1.4902) верхняя часть фильтра 1,4912-31, нижняя часть фильтра 1,4888-69. Уровень цены 100% (1.4430) верхняя часть фильтра 1,4512-31, нижняя часть фильтра 1,4388-69.
Длинную позицию открываем при условии отбоя от линий Фибоначчи 0% (1.5374); 50% (1.4902); 100% (1.4430) по цене 0% (1,5412-31); 50% (1,4912-31); 100% (1,4512-31).
Короткую позицию открываем при следующих условиях: определяем тенденцию на прошедшей неделе на 5 минутном (по усмотрению) графике, с помощью линии Фибоначчи с параметрами 0; 50; 100 или с помощью индикатора PirogOFF (открыть график с временным интервалом H4). Мы имеем на графике, недельный цикл с 2009.01.05 по 2009.01.12, соединяем с помощью линий Фибоначчи Low (минимальную цену за данный период) с High (максимальную цену за данный период) и получаем три уровня цены 0% (1.5374); 50% (1.4902); 100% (1.4430).
Определяем уровни входа в рынок, для этого используем так называемый фильтр фигуры (фигура - 100 пунктов) 12-31 (верхняя часть фильтра); 69-88 (нижняя часть фильтра) PirogOFF Indicator M5. Уровень цены 0% (1.5374) верхняя часть фильтра 1,5412-31, нижняя часть фильтра 1,5288-69. Уровень цены 50% (1.4902) верхняя часть фильтра 1,4912-31, нижняя часть фильтра 1,4888-69. Уровень цены 100% (1.4430) верхняя часть фильтра 1,4512-31, нижняя часть фильтра 1,4388-69.
Короткую позицию открываем при условии отбоя от линий Фибоначчи 0% (1.5374); 50% (1.4902); 100% (1.4430) по цене 0% (1,5288-69); 50% (1,4888-69); 100% (1,4388-69).
Вот так, если в краце, есть написаное тех задание.
